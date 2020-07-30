Французский экономист: хвалёный план поддержки экономики ЕС станет очередной европейской иллюзией
Принятый Европейским советом 21 июля план стимулирования европейской экономики не заслуживает вызванного им энтузиазма и представляет собой очередную «европейскую иллюзию», уверен экономист Центра экономики университета Сорбонна Кристоф Рамо.
Как отмечает автор, в течение десятилетий в Европе господствует мнение о том, что национальные государства ни на что не способны и спасение может прийти только от единой Европы. Тем временем Европейский союз с точки зрения бюджета является карликом, напоминает эксперт. Его обычный бюджет, без учёта плана стимулирования, составляет €165 млрд в год для 27 стран-членов — всего половина пенсионного фонда Франции.
Как поясняет автор, во всех странах мира государственные расходы состоят из двух основных статей: государственных услуг и социальной защиты. Однако у ЕС нет ни собственных медсестёр, ни полицейских, ни учителей, ни общеевропейских коммунальных служб. Кроме того, Европейский союз не выплачивает пенсий, семейных пособий или пособий по безработице. «Европейский союз — это, по сути, свод неолиберальных правил, направленных на навязывание либерализованных финансов, свободной торговли, налоговой конкуренции, передачу частному сектору государственных услуг, выплату пенсий и так далее», — отмечает экономист.
При этом, хотя кризис здравоохранения, вызванный пандемией Covid-19, продемонстрировал, что государственный сектор не менее важен для экономики, чем частный, и необходим для решения задач, представляющих общественный интерес, ЕС никоим образом не стал пересматривать своих правил, замечает автор. Так, в период, когда большинство европейских стран были закрыты на карантин, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Фил Хоган не преминул напомнить, что возвращение производств в Европу должно оставаться «исключением», а Европейский союз по-прежнему должен быть «открыт для всего мира».
Европейский союз принуждает своих членов к социальной и налоговой конкуренции, а единая валюта только усиливает имеющиеся ограничения. Так, благодаря промышленной политике, принятой ещё при Бисмарке, Германия извлекает выгоду из низкого курса евро и получает непомерные торговые излишки. С другой стороны, для Южноевропейских стран, включая Францию, курс евро слишком высок, что приводит к их деиндустриализации и массовой безработице. Кроме того, кризис, спровоцированный пандемией, только усиливает этот дисбаланс, из-за чего еврозона снова оказывается на грани краха.
Хотя в ситуацию вмешался Европейский центральный банк, начав выкуп государственных облигаций, этот подход являет собой «стратегию верёвки, поддерживающей висельника», замечает эксперт. ЕС немного ослабляет «узду», чтобы сохранить собственные неолиберальные правила, способствующие экономическому и социальному регрессу в странах Юга.
Тем же подходом руководствуется и план стимулирования европейской экономики, считает экономист. Из €750 млрд, выделенных на восстановление экономики, €360 млрд составляют возвращаемые кредиты, не приносящие никакой выгоды. На субсидии выделено около €390 млрд, из которых €78 млрд — обычное перераспределение расходов.
Учитывая, что рост бюджетного дефицита вследствие кризиса в области здравоохранения составит в 2020 году порядка 10% ВВП, а европейские субсидии начнут распределяться только с 2021 года, будут растянуты на три года (то есть 30% из них будут получены только в 2023 году), план стимулирования обеспечит всего 0,7% европейского ВВП. Так, €13 млрд объявленных ежегодных субсидий для Франции будут соответствовать 1% её государственных расходов.
Что касается ресурсов, из которых должен будет выплачиваться общеевропейский заём, пока они остаются неосязаемыми. Из конкретных инициатив известно о введении с 2021 года налога на пластиковые пакеты, остальные — налог на выбросы углерода при пересечении границы, налог на деятельность цифровых гигантов или налог на финансовые транзакции — существуют пока только на уровне обсуждений.
Кроме того, «европейская иллюзия» подпитывается убеждением, что национальные государства устарели, отмечает автор. Думать так — значит забыть, что последняя империя в Европе распалась в 1991 году с крахом СССР, и с тех пор впервые за тысячелетия все народы мира живут в национальных государствах, считает эксперт. Разумеется, территориальные конфликты продолжают существовать, однако ни одна страна больше не демонстрирует имперских политических притязаний на завоевание огромных территорий.
«Национальные государства — современники демократии, требования независимости для народов», — замечает специалист, добавляя, что своеобразным напоминанием об этом стал брексит, являющийся, прежде всего, выражением воли британского народа и его уверенности в своей способности распоряжаться своей судьбой.
Европейский союз должен служить социальным национальным государствам, а не выступать инструментом их разрушения, подчёркивает Рамо. Это, на его взгляд, позволило бы ЕС восстановить легитимность в глазах народа. Однако это предполагает изменение его правил, а не укрепление, как это происходит в плане поддержки экономики, заключает автор.
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