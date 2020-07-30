Французский экономист: хвалёный план поддержки экономики ЕС станет очередной европейской иллюзией

Принятый Европейским советом план поддержки экономики ЕС напрасно вызвал волну энтузиазма, считает экономист Кристоф Рамо. Как пишет эксперт на страницах Le Monde, размеры фонда помощи европейским странам со стороны ЕС мизерны и не решат насущных проблем. Кроме того, эффективный план восстановления европейской экономики должен служить национальным государствам, а не разрушать их, как это делается сегодня, подчёркивает автор.

Принятый Европейским советом 21 июля план стимулирования европейской экономики не заслуживает вызванного им энтузиазма и представляет собой очередную «европейскую иллюзию», уверен экономист Центра экономики университета Сорбонна Кристоф Рамо.

Как отмечает автор, в течение десятилетий в Европе господствует мнение о том, что национальные государства ни на что не способны и спасение может прийти только от единой Европы. Тем временем Европейский союз с точки зрения бюджета является карликом, напоминает эксперт. Его обычный бюджет, без учёта плана стимулирования, составляет €165 млрд в год для 27 стран-членов — всего половина пенсионного фонда Франции.

Как поясняет автор, во всех странах мира государственные расходы состоят из двух основных статей: государственных услуг и социальной защиты. Однако у ЕС нет ни собственных медсестёр, ни полицейских, ни учителей, ни общеевропейских коммунальных служб. Кроме того, Европейский союз не выплачивает пенсий, семейных пособий или пособий по безработице. «Европейский союз — это, по сути, свод неолиберальных правил, направленных на навязывание либерализованных финансов, свободной торговли, налоговой конкуренции, передачу частному сектору государственных услуг, выплату пенсий и так далее», — отмечает экономист.

При этом, хотя кризис здравоохранения, вызванный пандемией Covid-19, продемонстрировал, что государственный сектор не менее важен для экономики, чем частный, и необходим для решения задач, представляющих общественный интерес, ЕС никоим образом не стал пересматривать своих правил, замечает автор. Так, в период, когда большинство европейских стран были закрыты на карантин, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Фил Хоган не преминул напомнить, что возвращение производств в Европу должно оставаться «исключением», а Европейский союз по-прежнему должен быть «открыт для всего мира».

Европейский союз принуждает своих членов к социальной и налоговой конкуренции, а единая валюта только усиливает имеющиеся ограничения. Так, благодаря промышленной политике, принятой ещё при Бисмарке, Германия извлекает выгоду из низкого курса евро и получает непомерные торговые излишки. С другой стороны, для Южноевропейских стран, включая Францию, курс евро слишком высок, что приводит к их деиндустриализации и массовой безработице. Кроме того, кризис, спровоцированный пандемией, только усиливает этот дисбаланс, из-за чего еврозона снова оказывается на грани краха.

Хотя в ситуацию вмешался Европейский центральный банк, начав выкуп государственных облигаций, этот подход являет собой «стратегию верёвки, поддерживающей висельника», замечает эксперт. ЕС немного ослабляет «узду», чтобы сохранить собственные неолиберальные правила, способствующие экономическому и социальному регрессу в странах Юга.

Тем же подходом руководствуется и план стимулирования европейской экономики, считает экономист. Из €750 млрд, выделенных на восстановление экономики, €360 млрд составляют возвращаемые кредиты, не приносящие никакой выгоды. На субсидии выделено около €390 млрд, из которых €78 млрд — обычное перераспределение расходов.

Учитывая, что рост бюджетного дефицита вследствие кризиса в области здравоохранения составит в 2020 году порядка 10% ВВП, а европейские субсидии начнут распределяться только с 2021 года, будут растянуты на три года (то есть 30% из них будут получены только в 2023 году), план стимулирования обеспечит всего 0,7% европейского ВВП. Так, €13 млрд объявленных ежегодных субсидий для Франции будут соответствовать 1% её государственных расходов.

Что касается ресурсов, из которых должен будет выплачиваться общеевропейский заём, пока они остаются неосязаемыми. Из конкретных инициатив известно о введении с 2021 года налога на пластиковые пакеты, остальные — налог на выбросы углерода при пересечении границы, налог на деятельность цифровых гигантов или налог на финансовые транзакции — существуют пока только на уровне обсуждений.

Кроме того, «европейская иллюзия» подпитывается убеждением, что национальные государства устарели, отмечает автор. Думать так — значит забыть, что последняя империя в Европе распалась в 1991 году с крахом СССР, и с тех пор впервые за тысячелетия все народы мира живут в национальных государствах, считает эксперт. Разумеется, территориальные конфликты продолжают существовать, однако ни одна страна больше не демонстрирует имперских политических притязаний на завоевание огромных территорий.

«Национальные государства — современники демократии, требования независимости для народов», — замечает специалист, добавляя, что своеобразным напоминанием об этом стал брексит, являющийся, прежде всего, выражением воли британского народа и его уверенности в своей способности распоряжаться своей судьбой.

Европейский союз должен служить социальным национальным государствам, а не выступать инструментом их разрушения, подчёркивает Рамо. Это, на его взгляд, позволило бы ЕС восстановить легитимность в глазах народа. Однако это предполагает изменение его правил, а не укрепление, как это происходит в плане поддержки экономики, заключает автор.