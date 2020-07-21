Das Erste: ЕС согласовал крупнейший в своей истории пакет финансовой помощи

После четырёх дней трудных переговоров, страны-члены ЕС согласовали крупнейший в истории сообщества пакет финансовой помощи, пишет Das Erste: его объём составит €1,8 трлн. Часть этих средств пойдёт на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, а другая часть будет выделена на последующий семилетний бюджет.

В рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, страны-члены ЕС согласовали принятие крупнейшего в истории ЕС финансового пакета, сообщает Das Erste. Для заключения компромисса потребовалось 4 дня переговоров.

Весь пакет включает в себя €1,8 трлн: из них €1074 млрд выделены на последующий семилетний бюджет, а €750 млрд пойдут на инвестиционную программу, направленную против экономических последствий пандемии.

По словам Ангелы Меркель, достичь компромисса оказалось непросто, однако важно то, что в конечном итоге страны-члены смогли прийти к общему знаменателю. Как отметила канцлер ФРГ, после долгих и трудных переговоров Европа доказала, что способна действовать сообща. Президент Франции Эммануэль Макрон также был доволен итогами саммита, заявив, что это «исторический день для Европы».

С помощью финансового пакета ЕС намерен совместно бороться с сильным спадом в экономике и обезопасить единый рынок, пишет Das Erste. Помимо этого, пакет также предусматривает инвестиции в цифровые и экологичные технологии. В минувший понедельник странам-членам удалось разрешить два самых спорных аспекта финансового пакета: во-первых, «экономные» страны ЕС согласились на обобществление долгов и выплаты субсидий странам-членам. В свою очередь, Франция, Германия, Италия и Испания одобрили сокращение объёма выделенных субсидий с €500 млрд до €390 млрд.

Во-вторых, была найдена устраивающая все 27 государств формула стыковки финансового пакета ЕС с верховенством закона. Как отмечает издание, раннее против такой формулы резко выступали Польша и Венгрия, а многие другие страны ЕС, напротив, настаивали, что принятие пакета застопорится без соблюдения общих ценностей.