20 minutes: стучал кулаком по столу — на саммите ЕС Макрон обрушился с критикой на «экономные» страны

На третий день обсуждений плана восстановления экономики Евросоюза президент Эммануэль Макрон нарушил правила дипломатии и раскритиковал нежелание «экономных» стран (Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия) и Финляндии идти на уступки. Лидер Франции бил кулаком по столу и угрожал покинуть заседание, если не удастся прийти к компромиссу, пишет 20 minutes.

В воскресенье Эммануэль Макрон решил отойти от правил дипломатии во время европейского саммита в Брюсселе, на котором обсуждали план восстановления экономики, пишет 20 minutes.

Как рассказывается в статье, глава Франции «стучал кулаком по столу», критикуя нежелание лидеров так называемых «экономных» стран (Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия) и Финляндии приходить к соглашению. По словам члена французской делегации, Макрон жёстко отчитал эти страны за непоследовательность. При этом члены других делегаций передали слова президента СМИ, и те сполна насладились этим эпизодом, рассказав его в «немного карикатурной манере», сетует собеседник издания.

Эммануэль Макрон раскритиковал оппозицию за её требование предоставить значительную часть суммы от общего займа в качестве субсидий странам-членам. Также он осудил поведение канцлера Австрии Себстьяна Курца, который покинул стол переговоров, чтобы ответить на телефонный звонок. По информации одного из европейских источников, Курц чувствовал себя «оскорблённым» из-за такого комментария. Кроме того, во время переговоров французский президент сравнил позицию лидера Нидерландов Марка Рютте, главы оппозиционной группы, с точкой зрения бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

По сообщениям других делегаций, французский президент несколько раз выходил из себя во время своих критических замечаний. Согласно европейскому источнику, он утверждал, что это Франция и Германия собираются «платить по этому плану» и что «они сражаются в интересах Европы, в то время как экономисты являются эгоистами и не идут ни на какие уступки». Макрон пригрозился, что готов скорее покинуть заседание, чем получить плохой договор.

Французская газета отмечает, что уже три дня переговоры по распределению фондов находятся в тупике. Изначально план восстановления экономики предполагал субсидии на 500 млрд евро, однако экономные страны и Финляндия хотят ограничить помощь 350 млрд. Со слов иностранных делегаций, Париж и Берлин считают, что этой суммы недостаточно, и готовы снизить первоначальную цифру до 400 млрд, которую оппозиционные страны называют завышенной.

Участники обсуждений не пришли к согласию и отменили воскресный ужин. Канцлер Австрии объявил в Twitter, что страны-экономисты провели внутренние переговоры, чтобы скоординировать свою позицию. Понедельник станет четвёртым днём саммита ЕС, подчёркивает 20 minutes.