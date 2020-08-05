Stratfor: перспективы американской экономики остаются безрадостными

В США по-прежнему растёт число заразившихся коронавирусной инфекцией, и это вкупе с вновь вводимыми карантинными мерами неизбежно приводит к негативным последствиям для экономики. В результате экономический рост может затормозиться ещё на долгие годы. США грозит длительный период стагнации, при этом возможности правительства реагировать на колебания делового цикла будут сильно ограничены, предупреждает Stratfor.

С апреля по июнь ВВП США на фоне пандемии падал рекордными темпами — и некоторые эксперты надеются, что это падение уже достигло дна. Однако учитывая, что экономический рост в стране фактически начал замедляться ещё до появления коронавируса, «перспективы американской экономики остаются безрадостными», пишет Stratfor.



Возможно, что «эффект базы» сможет обеспечить в третьем квартале 2020 года незначительный положительный рост. Но в то же время аналитики отмечают, что показатели вероятного восстановления экономики США замедляются — а это означает, что нельзя исключить новый экономический спад в четвёртом квартале. А поскольку число заболевших по всей стране продолжает расти, это повышает вероятность того, что рост ВВП США не вернётся к «допандемическому» уровню ещё долгие годы, подчёркивается в статье.



Предварительная оценка роста ВВП, которая традиционно считается мерилом экономической активности, во втором квартале 2020 года резко упала, составив в годовом исчислении 32,9% — и это можно считать величайшим спадом за всю историю, по крайней мере, с 1940-х годов, когда в США начали собирать квартальные данные. При этом рост ВВП в первом квартале также был снижен на 5%, констатирует Stratfor.



Можно предположить, что в третьем квартале 2020 года экономика США всё же незначительно вырастет, учитывая, что пик карантина пришёлся на апрель. Однако новые вспышки эпидемии уже были зафиксированы, как минимум, в двух десятках штатов. В то время как восстановление высокочастотных показателей экономической активности, таких как оплата кредитными картами или уровень занятости гостиниц, продолжает замедляться, сообщается в статье.



Это неизбежно усугубит уже нанесённый ущерб в сфере доходов, потребления и инвестиций, а также негативно отразится на уровне безработицы в США, предупреждает Stratfor. И даже если американские власти будут использовать лишь «умеренные меры» для сдерживания распространения инфекции — например, такие, как сохранение норм социального дистанцирования и удалённая работа для ряда профессий и отраслей, это всё равно будет подрывать экономическую активность в стране, отмечается в статье.



Эти опасения разделяет и председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, который в конце июля недвусмысленно заявил, что «развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения вируса», поэтому восстановление американской экономики пока находится под вопросом, пишет Stratfor.



По прогнозам экспертов, американские домохозяйства будут с осторожностью относиться ко всем расходам, кроме насущного потребления. Личное потребление, на которое традиционно приходится порядка двух третей ВВП США, во втором квартале уже сократилось на 34,6% в годовом исчислении, говорится в статье. При этом доля личных сбережений в располагаемом доходе почти утроилась — с 9,5% в первом квартале до 25,7% во втором, что свидетельствует о попытках отложить деньги на будущее вместо насущных расходов.



Благодаря государственным выплатам личные доходы американцев во втором квартале подскочили на 32,6% — однако будущее этой программы находится под вопросом, что вызывает беспокойство у потребителей. Перспектива сворачивания расширенных пособий по безработице, даже если конгресс решит на какое-то время их продлить, нагнетает неопредёленность вокруг постоянного дохода, поясняет автор. Поэтому расходы потребителей продолжат сокращаться: американские домохозяйства опасаются новых вспышек коронавирусной инфекции и усугубления безработицы.



Кроме того, по статистике у 17,3 млн американцев имеется задолженность по арендной плате, которая составляет в общей сложности уже $21,5 млрд. При этом федеральный запрет на выселение за долги действовал лишь до 31 июля, и конгресс зашёл в тупик насчёт продления этой программы, подчёркивается в статье.



Крупнейшим тормозом для восстановления экономики будет оставаться безработица, предупреждает Stratfor. Официальные данные по безработице в США обычно занижают ущерб, который несёт рынок труда, поскольку довольно сложно формально отличить работников в неоплачиваемом отпуске от тех, кто выбывает с рынка, поясняет автор. Кроме того, 8 августа завершается действие федеральной программы по защите зарплат — и это грозит отсроченным сокращением рабочих мест, поскольку предприятия теряют господдержку на фоне падения продаж.



При этом число первичных обращений за пособиями по безработице за последний отчётный период возросло, что происходит впервые после бурного скачка в марте, отмечается в статье. Повторные заявки немного снизились, однако «скользящее среднее значение» первоначальных заявок за четыре недели, по-видимому, застряло на уровне 1,4 млн. По оценкам экспертов, ту или иную форму пособий сейчас предположительно получают более 30 млн американцев.



Между тем для американских компаний ситуация складывается не лучше, поскольку неопределённость вокруг спроса и предложения сохраняется, а прибыль продолжает падать. Во втором квартале инвестиции в основной капитал сократились на 27% в годовом исчислении, а инвестиции в недвижимость упали на 38,7%, сообщается в статье. Причём инвестиции в нежилые здания и сооружения падают уже пять кварталов подряд без перспектив значительного восстановления, поскольку как крупным, так и мелким компаниям в США грозят массовые банкротства. К концу июня о банкротстве «с целью финансового оздоровления» уже объявили более 3600 американских компаний, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года.



Тем временем государственные расходы в США выросли во втором квартале на 2,7% из-за различных программ по господдержке. «Грядущий откат назад не вызывает сомнений, поскольку до сих пор нет единого мнения о необходимом объёме федерального стимулирования», — подчёркивается в статье. По прогнозам, дальнейшему ограничению расходов будет способствовать также сокращение государственных и местных доходов, поскольку в 48 штатах из 50 в той или иной форме действует требование сбалансированного бюджета.



Для сравнения, чтобы оправиться от последствий рецессии 2007 года, федеральным и местным властям в США потребовалось около десяти лет, напоминает Stratfor. При этом «чистый экспорт» во втором квартале незначительно вырос. Однако перспективы международной торговли остаются неопредёленными на фоне резкого падения мирового спроса и обострения напряжённости между США и Китаем, отмечается в статье.



Председатель Федеральной резервной системы США в своём заявлении также предупредил, что ФРС «достигла пределов» своего арсенала, пытаясь сохранить экономику США на плаву в условиях пандемии. Поэтому в будущем тяжёлая работа предстоит в сфере фискальной политики, которая должна прийти на выручку конгрессу и Белому дому в тот момент, когда они оказались в тупике и не могут определиться с размерами расходов и выплат, прогнозирует Stratfor. Если же фискальная политика окажется не в состоянии принять на себя удар, либо американской администрации не хватит политической воли, чтобы достичь соглашения, тогда США будет грозить длительный период экономической стагнации, предупреждает автор.



При этом возможности американского правительства реагировать на колебания делового цикла будут сильно ограничены, отмечается в статье. И на фоне непрекращающегося роста числа заболевших экономический рост в США может в течение многих лет оставаться на «допандемическом» уровне. Это грозит подорвать федеральные расходы — а возможно, и способности Вашингтона оказывать глобальное влияние на международной арене, прогнозирует Stratfor. Приоритеты федеральных расходов придётся переориентировать, особенно учитывая, что уровень государственного долга уже достиг рекордного уровня.



Это также чревато негативными последствиями для Вашингтона, поскольку ограничивает его способность демонстрировать свою «жёсткую» или «мягкую» силу, поясняется в статье. Следует отметить, что Китай и Европа намного лучше США контролируют вспышки коронавирусной инфекции на своей территории, констатирует автор. В то время как американским властям, хотят они того или нет, придётся составлять свои бюджеты в соответствии с имеющимися ресурсами — и не исключено, что для этого также придётся сократить военные расходы и иностранную помощь, заключает Stratfor.