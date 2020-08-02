DWN: удар по доллару — доля американской валюты в торговле России и Китая упала ниже 50%

В первом квартале 2020 года доля долларовых операций в торговых отношениях России и Китай упала до 46%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Связано это главным образом с продолжающейся торговой войной между Пекином и Вашингтоном, но также последовательной политикой дедолларизации, которую проводит Москва. Эксперты считают, что эпоха доллара подходит к концу.
Китай и Россия нанесли очередной удар по американской валюте, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В первом квартале 2020 года доля долларовых операций в торговых отношениях двух стран упала ниже 50%, достигнув отметки в 46%. Остальные 54% приходятся на юань (17%), евро (30%) и рубль (7%), отмечает издание.
Уменьшение роли американской валюты связано главным образом с продолжающейся торговой войной между Пекином и Вашингтоном, объясняет автор статьи. В этом году отношениях двух стран ухудшились ещё сильнее, после того как американские политики обвинили китайцев в замалчивании эпидемии на начальном этапе её развития.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё в начале этого года сказал, что Москва продолжит проводить политику «дедолларизации». Это шаг — «объективная реакция на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты», отметил глава внешнеполитического ведомства.
Отказ от доллара проявляется и в торговых отношениях России с другими государствами, в частности европейскими, продолжает издание. С 2016 года со странами-членами ЕС Москва в основном торгует в евро. Доля таких операций на данный момент составляет 46%.
Американский экономист из Йельского университета Стивен Роуч считает, что эпоха доллара как основной резервной валюты подходит к концу. Почти 60 лет граждане США наслаждались «непомерно высоким уровнем жизни» за счёт остального мира. Но в условиях нынешнего кризиса государства, которые раньше только жаловались, больше не готовы терпеть.
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