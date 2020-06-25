Contra Magazin предсказал Китаю финансовую войну с США

Рано или поздно США примут масштабные санкции против Китая, как сделали это в случае с Россией, пишет Contra Magazin. И одной из штрафных мер может стать отделение Поднебесной от основанной на долларе мировой финансовой системы. Чтобы избежать связанных с этим экономических последствий, Пекину нужно подготовиться, советуют эксперты.
Пекину очень не понравилась недавняя угроза главы Белого дома Дональда Трампа, собравшегося принять санкции в отношении высокопоставленных членов Коммунистической партии Китая, якобы причастных к созданию «концентрационных лагерей» для мусульманского меньшинства уйгуров, пишет Contra Magazin. Впрочем, в конце концов американцы передумали, но в Поднебесной опасаются, что в следующий раз одним «предупредительным выстрелом» дело не обойдётся.
Некоторые эксперты убеждены, что на фоне угроз президента США принять штрафные меры против китайских чиновников и политиков за промышленный шпионаж и кражу интеллектуальной собственности рано или поздно Белый дом примет против Китая масштабные санкции, как сделал это в случае с Россией. Это «неизбежно», считают они.
В это непростое для мировой экономики время такой шаг со стороны Белого дома придётся не по нраву ближайшим союзникам американцев. Но он определённо ускорит процесс отделения Китая от основанной на долларе мировой финансовой системы, чего так сильно хотят «ястребы» в Вашингтоне, объясняет издание.
Зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что его страна должна подготовиться к возможному отключению от долларовых платёжных систем: «Такое уже произошло со многими российскими предприятиями и финансовыми институтами. Нам необходимо заранее подготовиться, подготовиться реально, а не психологически».
Также он отметил, что угрозу для Китая представляет возможное обесценивание американских денег. После Японии Поднебесная — второй по величине держатель облигаций государственного займа США. Чтобы избежать возможных экономических последствий, Китаю нужно укреплять юань в качестве международной валюты, используя своё влияние в сфере торговли, советует Фан. По его словам, интернационализация юаня позволит избавиться от беспокойства по поводу внешнего финансового давления.
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