CNBC: веха в борьбе с пандемией — Россия собирается первой начать вакцинацию от коронавируса

Россия готовится начать масштабную кампанию по вакцинации от коронавируса в октябре, так как вариант прививки разработки Института Гамалеи показал многообещающие результаты, пишет CNBC. Как отмечает канал, в том случае, если этот препарат на деле докажет свою эффективность, Россия станет первой страной, которая массово вакцинирует население от COVID-19, что ознаменует собой важную веху в борьбе с пандемией.

Россия готовится начать массовую кампанию вакцинации против коронавируса в октябре, пишет CNBC со ссылкой на заявление российского правительства.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний варианта вакцины от коронавируса, который был разработан Институтом Гамалеи. Кроме того, Москва заявила, что результаты тестов указывают на появление у добровольцев иммунного ответа при отсутствии каких-либо побочных эффектов или осложнений.

По словам представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Россия завершила раннюю стадию клинических испытаний вакцины, созданной в институте. В этом месяце Москва собирается начать третью крупномасштабную фазу тестирования, благодаря которой станет ясна реальная эффективность вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент во всём мире проводятся клинические испытания 26 потенциальных вакцин против коронавируса. Вместе с тем в списках ВОЗ не значатся российские вакцины, находящиеся на второй или третьей фазе испытаний.

По словам Мурашко, лаборатория, которая стоит за разработкой вакцины, сейчас добивается выдачи регистрационного удостоверения на препарат. Без подобного документа применение вакцины будет невозможно. Первыми кампанию по иммунизации пройдут врачи и учителя, массовые же прививки запланированы на октябрь этого года.

Подобное ускорение разработки вакцины может означать, что Россия станет первой в мире страной, которая начнёт прививать людей от коронавируса, что ознаменует собой важную веху в борьбе с пандемией, унёсшей жизни более 689 тыс. человек.

Тем не менее эксперты по всему миру к усилиям Москвы на медицинском фронте отнеслись с большой долей скепсиса. В частности, главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи усомнился в подходе к тестированию вакцин в России и Китае.

«Я правда надеюсь, что китайцы и русские проверяют вакцины, прежде чем их кому-то прописывать, — заявил он. — Я не верю, что появятся вакцины, которые так сильно нас обгоняют, что мы будем зависеть в плане их поставок от других стран».

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что Лондон, по всей видимости, откажется от российской вакцины, так как сомневается в прозрачности процесса испытания препарата. При этом Россия не публиковала никаких научных данных, говорящих в пользу безопасности и эффективности прививки.

Кроме того, в прошлом месяце США, Канада и Великобритания обвинили Россию в попытке кражи информации о вакцине от COVID-19. Вашингтон также считает, что подобными действиями занимается и Китай. Москва и Пекин отвергли эти обвинения, указав на отсутствие каких-либо доказательств.