DT: Великобритания обойдётся без «ненадёжной» российской вакцины от коронавируса

Британские эксперты в области здравоохранения считают, что Соединённое Королевство вероятнее всего не станет использовать российскую вакцину от COVID-19, которая, согласно заявлениям Москвы, будет уже в октябре использована для массовой вакцинации россиян, пишет The Daily Telegraph. По данным газеты, специалистов смущает отсутствие данных о том, как проводились испытания российского препарата.

Великобритания скорее всего откажется от «потенциально революционной» российской вакцины от COVID-19 в связи с «серьёзными опасениями по поводу того, как в этой стране организованы испытания» препарата, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на британских экспертов в области здравоохранения. По данным издания, специалисты говорят, что британская сторона не будет применять вакцину, разработанную за рубежом, если не будут соблюдены все международные протоколы в плане этических норм для испытаний и прозрачности, требующие, в том числе, полной публикации всех данных о вакцине для экспертной оценки.

Как пояснил в беседе с корреспондентом газеты профессор отделения первичной медицинской помощи Имперского колледжа Лондона Азим Маджид, в Соединённом Королевстве в плане требований к вакцинам существуют «строгие и жёсткие нормы», и «совершенно исключено, чтобы правительство эти нормы ослабило». По мнению господина Маджида, отдельные страны, которые отчаянно ищут «быстрое решение», быть может, и закроют глаза на международные протоколы, однако первой страной, которая произведёт вакцину, одобренную на международном уровне, в любом случае станут США, Великобритания или Германия.

В свою очередь, лектор медицинского факультета Экзетерского университета Бхарат Панхания, комментируя ситуацию в интервью DT, заявил: «Внедрять продукт, который не прошёл тщательную проверку на международном уровне, не будет ни одно правительство — такой шаг стал бы совершеннейшим безрассудством».

Ещё один источник Daily Telegraph, имя и должность которого газета не приводит, отметил, что Великобритания всё же «использовала бы вакцину, если бы доверяла соответствующим данным». По словам специалиста, всё будет зависеть от того, насколько открытым будет процесс разработки и тестирования российской вакцины, а также от того, поддержит ли её международное научное сообщество. Впрочем, как подчёркивает обозреватель DT, пока российские учёные никаких данных об эффективности и безопасности своей вакцины не публиковали — в отличие от их британских коллег, которые подробно описывали свою разработку на страницах медицинского журнала The Lancet.

Настрой британских экспертов в целом соответствует позиции американцев, которую вчера высказал главный инфекционист США Энтони Фаучи, отмечается в материале The Daily Telegraph. По данным газеты, в ходе слушаний в американском конгрессе в субботу Фаучи заявил, что Америка вряд ли станет пользоваться российской или китайской вакциной, если они окажутся в широком доступе до западных аналогов, поскольку не доверяет принятым в этих странах режимам испытаний препаратов.

«Очень надеюсь, что китайцы и россияне до того, как колоть вакцины людям, действительно проводят испытания. Заявлять, что вакцина готова к распределению, до проведения испытаний — это, на мой взгляд, как минимум сомнительно», — цитирует издание инфекциониста. Фаучи также подчеркнул, что разработка собственных вакцин в США идёт очень быстро, а поэтому стране вряд ли придётся от кого-то зависеть в плане вакцинирования.

Как напоминает обозреватель DT, Россия ранее заявила, что готова развернуть производство первой в мире вакцины от коронавируса. Это достижение в Москве сравнили с запуском «Спутника-1» — первого искусственного спутника Земли, которым Советский Союз в 1957 году «изумил» США, отмечает журналист. По данным The Daily Telegraph, о том, что российский Институт Гамалеи завершил клинические испытания вакцины в субботу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который также заявил, что в октябре в стране начнётся массовая вакцинация населения.

Китайские СМИ в прошлом месяце передавали, что в вооружённых силах уже проводится программа вакцинации, что означает, что Китай стал первой страной, где появилась вакцина от COVID-19, признанная безопасной для людей, пишет The Daily Telegraph. Как отметил в интервью изданию профессор Азим Маджид, то обстоятельство, что китайские военнослужащие в данном случае выступают, «по сути, в качестве подопытных кроликов», представляет проблему с этической точки зрения.

В западных странах на финальный этап клинических испытаний вышли три вакцины: от американской компании Moderna и Национальных институтов здравоохранения США, от Оксфордского университета и британской AstraZeneca, а также совместная разработка немецкой BioNTech и американской Pfizer, говорится в материале DT. При этом и Китай, и Россию уже обвиняли в попытках похитить данные о западных вакцинах; Москва и Пекин подобные обвинения отвергают, упоминается в статье.