Hill: главное не первенство, а эффективность и безопасность — глава Минздрава США усомнился в российской вакцине от COVID-19

После того как Россия сообщила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что подобный препарат должен быть, прежде всего, безопасным и эффективным, пишет The Hill. По его словам, главное в выпуске прививки не то, кто сделает это первым, а то, насколько хорошо она испытана.

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар сообщил, что США уделяют приоритетное внимание вопросу безопасности и эффективности своей вакцины от коронавируса. Подобное заявление политик сделал после того, как Россия рассказала о том, что она разработала первую в мире вакцину от COVID-19, пишет The Hill.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что Россия стала первой в мире страной, которая выдала официальное разрешение на вакцину от коронавируса.

«Суть не в том, чтобы первым выпустить вакцину. Суть в том, чтобы располагать вакциной, которая будет эффективна и безопасна как для американского народа, так и для людей со всего света», — подчеркнул Азар.

«Нам нужны очевидные данные, причём это должны быть данные с третьей фазы испытаний, которые покажут, что вакцина безопасна и эффективна», — добавил он.

Многие эксперты встретили сообщение о регистрации российского препарата с серьёзным скепсисом. По их словам, многое говорит о том, что выкладки Москвы основываются лишь на предварительных и недостаточных данных.

«Были сообщения о том, что за кампаниями по дезинформации, призванными заставить американцев усомниться в отечественных вакцинах, стоит Россия. Сегодняшние новости о том, что они «одобрили» вакцину на основе данных, эквивалентных первой фазе, могут быть ещё одной попыткой посеять сомнения или побудить США к тому, чтобы предпринять действия на прививочном фронте раньше срока», — отметил по этому поводу в своём Twitter бывший комиссар Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) Скотт Готлиб.

По словам Азара, предполагается, что к декабрю США сумеют выпустить десятки миллионов доз вакцины, которая прошла все три фазы клинических испытаний.

«Мы считаем, что находимся на пути к тому, чтобы к декабрю у нас были десятки миллионов доз вакцины эталонного стандарта FDA. После же Нового года их счёт пойдёт на сотни миллионов», — подытожил министр.