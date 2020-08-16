France 3: «сезон окончен» — французские кемпинги опустели из-за поспешного отъезда британцев

Власти Великобритании обязали всех въезжающих в страну из Франции после 15 августа соблюдать двухнедельный карантин, после чего британские кемперы, отдыхавшие во Франции, поспешно отправились домой, сообщает France 3. Для французской индустрии отдыха на свежем воздухе решение британского правительства стало серьёзным ударом, отмечает телеканал. Теперь кемпинги, ориентированные на туристов виз Англии, вынуждены будут закрыться в разгар сезона, говорится в репортаже.

Кристин отныне единственная британка в этом кемпинге в Кротуа. Привыкшая отдыхать здесь в последние 4 года, туристка приезжает каждое лето. Для неё об отъезде не может быть и речи.

КРИСТИН, туристка из Великобритании: Это просто смехотворно. Каникулы испорчены. Это печально, весьма печально. Если по приезду в сентябре нам придётся выдерживать карантин, мы самоизолируемся у себя дома.

Другие британские кемперы не задержались даже на чашку чая. Администрация кемпинга зарегистрировала их поспешный отъезд. Аннуляции брони идут одна за другой. Учреждение насчитало девять отказов за одно утро.

АДМИНИСТРАТОР КЭМПИНГА: нам пишут, что британское правительство навязывает им 14-дневный карантин по прибытию, и поэтому они хотят отменить своё пребывание у нас.

Это дорого обходится индустрии туристического отдыха на природе. В обычное время в Пикардии 15% всех бронирований приходится на англо-саксонских туристов, а в некоторых кемпингах британцы — основные клиенты.

ЛОРАН ПРЮВО, председатель Федерации туризма на свежем воздухе Пикардии: есть кемпинги, ориентированные преимущественно на английских клиентов. В некоторых кемпингах департаментов Сомма или Эна их может быть 90%. Эти кемпинги уже почувствовали на себе эффект этого объявления, однако завтра они полностью опустеют и закроются. Для них сезон будет окончен.

150 кемпингов Пикардии всё чаще сталкиваются с просьбами о возмещении средств, тем не менее, возвращать стоимость бронирования путешественникам они не обязаны.

Дата выхода в эфир: 15 августа 2020 года