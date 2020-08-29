Euronews: нераспроданное из-за карантина вино в Италии перерабатывают в средства дезинфекции

В Италии по примеру других стран Европы решили делать из вина дезинфицирующий гель для рук, чтобы помочь виноделам освободить место в хранилищах для нового урожая. В «докоронавирусную» эпоху переработку лучшего итальянского вина в гель для рук было просто невозможно представить. Но сейчас правительству пришлось пойти на такой шаг, чтобы помочь столь экономически значимому сектору Италии оправиться от кризиса, передаёт Euronews.
Вино и санитайзеры — кто бы мог подумать, насколько эти два продукта будут тесно связаны друг с другом! На Апеннинах после того, как рестораны и бары были закрыты на карантин, в подвалах виноделов и на заводах скопилось огромное количество непроданного вина. Между тем близится сезон сбора нового урожая, для которого необходимо освободить место.
Теперь виноделы Италии — так же, как их французские и испанские коллеги, смогут поставлять свою продукцию на перегонные заводы, где вино превратят в дезинфицирующий гель. Соответствующее постановление приняло итальянское правительство.
АНТОНИО ЭМАЛЬДИ, президент компании Assodistil: Мы получаем вино, которое хранится вот здесь, в стальных резервуарах, соединенных с дистилляционной системой. В ходе технологического процесса мы получаем этиловый спирт. Конечный чистый продукт достигает качества, необходимого для фармацевтического производства геля.
Этиловый спирт затем денатурируют.
АНТОНИО ЭМАЛЬДИ: Спирт автоматически извлекается из резервуара и перекачивается через насосы по этим трубам, где в него добавляют химические вещества, чтобы продукт стал непригодным для потребления людьми. Затем спирт попадает прямо в цистерну. Далее его привозят тем, кто занимается упаковочными работам. Потом санитайзер попадёт на прилавки магазинов и аптек.
ЛУКА ПАЛАМАРА, корреспондент Euronews: Вот так лучшие итальянские вина и превращаются в дезинфицирующий гель. И это одно из причудливых последствий пандемии COVID-19. Впрочем, этот шаг поможет производителям вина преодолеть кризис, с которым столкнулся сектор.
АНТОНИО ЭМАЛЬДИ: Ну а мы — те, кто работает на перегонных заводах, пытаемся внести свой вклад, помогая виноделам избавиться от непроданного вина и готовиться к сбору урожая. Мы перерабатываем вино, которое станет бременем для виноделен.
В «докоронавирусную» эпоху преобразование вина в дезинфицирующий гель было бы просто немыслимо! Но на сегодняшний день необходимо позволить столь экономически значимому сектору Италии оправиться от кризиса.
Россия готова к активному взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи замглавы МИД Сергея Вершинина с представителем ВОЗ в Сирии Акджемалой Магтымовой.
Двое американских военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения в результате крушения военного вертолёта США в штате Калифорния, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на командование специальными операциями Соединённых Штатов.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также отставку заместителя главы организации Маргариты Пахноцкой.
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Виталий Кривко и координатор незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико задержаны неизвестными лицами в Минске, сообщили в пресс-службе органа.
Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал очень серьёзным обвинение в адрес арбитра Алексея Еськова, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Судья Игорь Федотов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
Хорхе Месси, отец нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщил спортивному директору французского ПСЖ Леонардо Араужо, что его сын хочет перейти в английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского, шведского и датского самолётов-разведчиков над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков признался, что у него не осталось никаких претензий после завершения карьеры к арбитру Алексею Еськову, который, по информации СМИ, не прошёл проверку на детекторе лжи по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, что результат сданного им теста на коронавирус оказался положительным.
Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что по результатам очередного тестирования на коронавирусную инфекцию среди пилотов и персонала «Формулы-1» был выявлен один положительный результат.
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», отреагировал на информацию о том, что он не прошёл проверку на детекторе лжи.