Guardian: с благословения ЕС — во Франции нераспроданное вино превратят в гель для рук

03:00
За прошедшие сутки в КНР выявлено шесть новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Китае было выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, а также пять бессимптомных носителей.
03:00
Мэр Портленда запретил полиции применять слезоточивый газ на мирных митингах
Мэр американского города Портленда Тед Уилер запретил полицейским использовать слезоточивый газ против мирных протестующих.
03:00
В Приморье отменили карантин для въезжающих в регион
В воскресенье, 7 июня, в Приморском крае перестал действовать режим въезда, который предполагал 14-дневный обязательный карантин для россиян из других регионов страны.
03:00
Протесты против расизма проходят в канадском Торонто
Тысячи людей принимают участие в протестах против расизма, которые проходят в канадском городе Торонто.
03:00
Число жертв коронавируса в Мексике достигло 13 511
Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Мексике за последние сутки выросло на 341 и достигло 13 511.
03:00
В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы
Превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии достигло 38 027
За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 1 392 и достигло 38 027.
03:00
Во время акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
В ходе столкновений с протестующими против расизма в Лондоне за последние несколько дней пострадали 23 полицейских.
03:00
Религиозные учреждения Британии откроются 15 июня
Религиозные учреждения в Великобритании частично возобновят работу с 15 июня, сообщил министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.
03:00
В Вашингтоне прошёл крупный митинг против расизма
Около 10 тысяч человек приняли участие в протестах против расизма, которые прошли в Вашингтоне.
03:00
Спасатели потушили 19 лесных пожаров в России за сутки
За прошедшие сутки в России спасатели потушили 19 лесных пожаров на площади 621 га, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.
03:00
Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня
Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
03:00
НАТО готовится к возможной второй волне коронавируса
НАТО готовит план оказания помощи членам альянса, а также его партнёрам в случае второй волны коронавируса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
03:00
Telegram возобновил работу после сбоя
Мессенджер Telegram возобновил работу после глобального сбоя, в некоторых странах программа по-прежнему работает со сбоями.
03:00
Главный тренер «Млады Болеслав» высказался о двух автоголах Татаева за пять дней
Главный тренер чешской «Млады Болеслав» Йозеф Вебер рассказал, как отнёсся к двум автоголам российского защитника команды Алексея Татаева в течение пяти дней.
03:00
Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акцию против расизма
Более 23 тыс. человек приняли участие в акциях против расизма, которые прошли во французских городах 6 июня.
03:00
В Минобороны рассказали о выздоровевших после коронавируса военных
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в России составило более 4,3 тысячи.
03:00
Чалов сделал покер в двустороннем матче ЦСКА
ЦСКА провёл двусторонку на основном поле своей клубной базы в Ватутинках.
03:00
Прокуратура Ингушетии проверяет обстоятельства ДТП с двумя автобусами
Прокуратура Ингушетии начала проверку после ДТП с участием двух автобусов в Сунженском районе.
03:00
Чупков: на защиту моего тренера никто не встал
Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков прокомментировал то, что его личный наставник Александр Немтырёв вынужден был покинуть базу «Озеро Круглое» из-за нарушения режима самоизоляции.
03:00
В работе Telegram произошёл глобальный сбой
В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой.
03:00
В МЧС назвали число подтопленных приусадебных участков в Подмосковье
В МЧС сообщили, что количество подтопленных в результате дождей приусадебных участков в Московской области сократилось до 375.
03:00
Туктамышева упала при попытке прыгнуть четверной сальхов
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева неудачно попыталась прыгнуть четверной сальхов во время тренировки.
03:00
Матыцин: нужно постепенно сокращать расходы на профессиональный спорт
Министр спорта России Олег Матыцин считает, что расходы из государственного бюджета на профессиональный спорт должны постепенно сокращаться.
03:00
Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%
Уровень исполнения сделки ОПЕК+ всеми странами — участницами соглашения в мае составил около 90%.
03:00
Источник: Вернер выбрал «Челси» из-за Лэмпарда
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер согласился перейти в «Челси» после уговоров главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
03:00
«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче
Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
03:00
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
03:00
Путин поручил создать национальную базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации.
03:00
СМИ: Экс-баскетболист сборной России осуждён за нанесение побоев
Бывший игрок сборной России по баскетболу Виталий Носов осуждён за удар в лицо пожилой женщины — охранника.
03:00
Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
03:00
Рублёв выступит на выставочном турнире в Белграде
Вторая ракетка России Андрей Рублёв выступит на выставочном турнире в Белграде, который 15 июня стартует в академии Янко Типсаревича.
03:00
Федун: болезнь позади, с новыми силами приступаю к работе
Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил клубную базу в Тарасовке и рассказал о своём самочувствии.
03:00
Подлодки Северного флота провели торпедные стрельбы в Баренцевом море
Атомные и дизельные подводные лодки Северного флота выполнили учебные задачи в полигонах боевой подготовки Баренцева моря.
03:00
Уайт: привезти бойцов из Бразилии или России невероятно сложно
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт посетовал на сложную организацию поединков с участием российских и бразильских бойцов на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Герту» в 30-м туре Бундеслиги
В 30-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла берлинскую «Герту».
03:00
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
03:00
Щербакова едва не упала при первом выходе на лёд после карантина
Российская фигуристка Анна Щербакова возобновила тренировки после карантина.
03:00
Новак прокомментировал продление сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продлили действующие квоты по сокращению добычи нефти до конца июля, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.
03:00
СМИ раскрыли местоположение бойцовского острова UFC
Бойцовский остров, где будут проходить турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), находится в столице ОАЭ Абу-Даби.
03:00
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для ревизии.
03:00
Футболист «Байера» Вирц стал самым молодым игроком, забившим гол в Бундеслиге
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц установил новый рекорд немецкой Бундеслиги.
03:00
Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова оказать России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
03:00
Главный тренер «Фиорентины» Якини переболел коронавирусом
Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини был в числе работников клуба, переболевших коронавирусом.
03:00
Источник: игроки НБА не будут проходить допинг-тесты после возобновления сезона
Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не будут проходить допинг-тестирование перед возобновлением регулярного чемпионата лиги.
03:00
В США приветствовали достижение соглашения ОПЕК+
Министр энергетики США Дэн Бруйетт в своём Twitter написал, что приветствует достижение соглашения ОПЕК+, назвав его важным.
03:00
В МИД России поддержали инициативу Египта по Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает инициативу Каира по прекращению огня в Ливии.
03:00
Немтырёв рассказал о своём отчислении с базы «Озеро Круглое»
Александр Немтырёв, личный тренер призёра Олимпийских игр по плаванию Антона Чупкова, прокомментировал своё отчисление со сбора национальной команды на федеральной базе «Озеро Круглое».
03:00
Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля
Страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля текущего года.
03:00
Тренера Чупкова отчислили со сбора на базе «Озеро Круглое» за нарушение карантина
Александра Немтырёва, личного тренера призёра Олимпийских игр Антона Чупкова, отчислили со сбора национальной команды на федеральной базе «Озеро Круглое» в Московской области за нарушение режима самоизоляции.