Le Figaro: «потёмкинское многообразие» — французские СМИ отказываются признавать всплеск насилия симптомом «одичания» общества

Отказ ведущих французских СМИ использовать термин «одичание» для описания охватившей страну волны насилия доказывает, что задача медийной системы не описывать реальность, а маскировать её, утверждает обозревать Le Figaro Матье Бок-Коте. По его словам, хотя рост агрессии в обществе вследствие массовой иммиграции очевиден, крупные издания продолжают воспевать многообразие и утверждать, что представители разных культур живут в гармонии. При этом, как отмечает автор, отныне каждому, кто осмеливается называть вещи своими именами, грозит «гражданское изгнание».

«Странные споры» вокруг термина «одичание» в последние недели во Франции ещё раз подтверждают, что работа медийной системы страны заключается не в описании реальности, а в её маскировке, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. Несмотря на то, что сцены насилия в обществе множатся, «патентованные социологи» продолжают уверять, что «всё не так плохо», а те, кто утверждает обратное, сторонники излишних мер безопасности. По их словам, представители разных культур во Франции живут в гармонии, государственные службы могут работать без риска, «родео» на городских улицах редки, а нравы становятся всё более мягкими, «как показали «ликующие молодые люди» на Елисейских полях во время последних спортивных соревнований». Бок-Коте называет такое видение «триумфом потёмкинского многообразия».

Как подчёркивает автор, отныне возмущение вызывает не насилие как таковое, а рассказы о нём без «принятия языковых мер предосторожности». Отрицание термина «одичание» официальными СМИ перекликается с полемикой, которая прежде велась вокруг разговоров о «чувстве незащищённости». Тогда французов обвиняли в доверии к пропаганде, возбуждающей недоверие к «другому» и вменяли им в «гражданскую обязанность» не называть подозреваемых своими именами, чтобы не «подпитывать популистские настроения», напоминает обозреватель.

Однако сегодня, когда крупные СМИ уже не обладают монополией на описание реальности, им приходится освещать этот всплеск насилия, придавая ему вид рядовых криминальных происшествий. Тех же, кто воспринимает это явление как политический факт и симптом распада общества, ставшего жертвой бандитизма и обескураженного неконтролируемой иммиграцией, обвиняют в разжигании ненависти, сетует автор.

Как отмечает журналист, это отрицание незащищённости имеет место не только во Франции. То же с июня происходит в США, где всё более ожесточённые акции протеста продолжают освещаться как единичные случаи. Некоторые репортёры без смущения рассказывают о происходящих у них за спиной сценах мародёрства как о «по большей части мирных протестах». «В какой момент недобросовестность превращается в чистую ложь? В какой момент ты сознательно становишься пропагандистом?», — задаётся вопросом Бок-Коте.

Как отмечает автор, «одичание» якобы является «крайне правым» понятием. Этот термин обычно применяют для описания не определённого политического движения, а «ужасающего, почти дьявольского призрака, преследующего наше общество, чтобы возбудить в нём самые низменные страсти и толкнуть к пропасти», иронизирует журналист. «Со временем приходишь к пониманию, что крайне правыми становится всё, что крайне не нравится левым», — замечает обозреватель.

С точки зрения Бок-Коте, победителем в соревновании за самое далёкое от действительности высказывание недавно стал французский депутат от партии «Вперёд, Республика» Орельен Таше. Услышав новость о том, что девушка из боснийской семьи была острижена родственниками, не потерпевшими её встреч с христианином-сербом, он нашёл способ обвинить политический класс в том, что тот «бросает монеты в музыкальный аппарат антимусульманской ненависти». Бок-Коте сравнивает это высказывание со звучавшими после теракта в редакции журнала Charlie Hebdo предостережениями против исламофобии во Франции. «Когда на Францию нападают, она обвиняет себя. Когда она сопротивляется, её обвиняют в «приумножении шокирующих формулировок для хулиганства», констатирует автор. «Знакомая песня, она звучит уже по меньшей мере 30 лет», — замечает обозреватель.

Те, кто осмеливается делать выводы в соответствии со здравым смыслом, рискуют «гражданским изгнанием», замечает Бок-Коте. «Одичание» в обществе считается «иллюзией, подпитываемой речами сторонников чрезмерной безопасности», массовая иммиграция — «фантазией конспирологов», а антропологическое разрушение мира, отказывающегося делать различия между мужчинами и женщинами — «блажью католиков-фундаменталистов». Тех, кто сожалеет об упадке свободы слова, обвиняют в желании предаться ненавистническим речам, а тех, кто противится приоритету расовых вопросов в общественных отношениях — в стремлении «замаскировать универсалистской риторикой свои белые привилегии». Не нужно обладать богатым воображением, чтобы заметить, что речь идёт о новом «предательстве интеллектуалов»*, заключает автор.

* «Предательство интеллектуалов» — книга французского философа Жюльена Бенда, написанная в 1927 году