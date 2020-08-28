FAZ: надеть маску или не надеть — путаница с правилами в Нидерландах сбивает туристов с толку

На границе Нидерландов и бельгийского анклава Барле-Хертог возникла путаница с правилами гигиены, сообщает Frankfurter Allgemeine. По одну сторону можно ходить без маски, а по другую ношение средств защиты обязательно. Это сбивает с толку туристов и к тому же наносит экономический ущерб розничной торговле и заведениям общественного питания, жалуются местные политики.
Внимание! Это коронавирусная граница. Тому, кто иногда путается в правилах гигиены, сюда лучше не приезжать. В местечке Барле-Нассау на юге Нидерландов находится бельгийский анклав Барле-Хертог. По разные стороны границы действуют разные правила. В Нидерландах они мягче. Граница проходит через эту галерею.
СИЛЬВИЯ РЕБРЁК, хозяйка галереи: Да у меня здесь граница. Я рада, что она не проходит прямо по середине. Небольшая часть принадлежит Бельгии. Бóльшая часть находится в Нидерландах. В ней я могу ходить без маски. В бельгийскую часть я больше не хожу.
Неопытным посетителям разобраться во всё этом иногда не очень просто. Нужно надевать маску или нет? Обычно анклав — это курьёз, который привлекает туристов. Обе стороны много друг с другом сотрудничают. Продублированы только ратуша, почта и церковь. Но на фоне пандемии коронавируса граница превратилась в ощутимо болезненный фактор. И у всего этого есть ещё и экономические последствия.
ФРАНС ДЕ БОНТ, мэр Барле-Хертог:В Бельгии все носят маски. Там это не проблема. Здесь же люди сталкиваются с трудностями, особенно в розничной торговле и кафе. Мы очень туристическая община. Но туристы теперь не приезжают, потому что не хотят надевать маску. Они остаются дома — в этом и заключается проблема.
К слову, в регионе есть большое количество других анклавов. Во времена пандемии там проще всего всегда носить маску.
Двое американских военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения в результате крушения военного вертолёта США в штате Калифорния, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на командование специальными операциями Соединённых Штатов.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также отставку заместителя главы организации Маргариты Пахноцкой.
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Виталий Кривко и координатор незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико задержаны неизвестными лицами в Минске, сообщили в пресс-службе органа.
Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал очень серьёзным обвинение в адрес арбитра Алексея Еськова, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Судья Игорь Федотов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
Хорхе Месси, отец нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщил спортивному директору французского ПСЖ Леонардо Араужо, что его сын хочет перейти в английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского, шведского и датского самолётов-разведчиков над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков признался, что у него не осталось никаких претензий после завершения карьеры к арбитру Алексею Еськову, который, по информации СМИ, не прошёл проверку на детекторе лжи по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, что результат сданного им теста на коронавирус оказался положительным.
Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что по результатам очередного тестирования на коронавирусную инфекцию среди пилотов и персонала «Формулы-1» был выявлен один положительный результат.
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», отреагировал на информацию о том, что он не прошёл проверку на детекторе лжи.
В Ярославской области водолазы обнаружили, по предварительным данным, тело одного из членов экипажа баржи, затонувшей в Рыбинском водохранилище. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Смоленской области 39-летнюю женщину подозревают в убийстве своего шестимесячного младенца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Сборная России по шахматам в составе Яна Непомнящего, Александры Горячкиной, Даниила Дубова, Александры Костенюк, Полины Шуваловой, Андрея Есипенко, Екатерины Лагно, Алексея Сараны, Валентины Гуниной и Владислава Артемьева вышла в полуфинал онлайн-олимпиады.
Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.