FAZ: надеть маску или не надеть — путаница с правилами в Нидерландах сбивает туристов с толку

На границе Нидерландов и бельгийского анклава Барле-Хертог возникла путаница с правилами гигиены, сообщает Frankfurter Allgemeine. По одну сторону можно ходить без маски, а по другую ношение средств защиты обязательно. Это сбивает с толку туристов и к тому же наносит экономический ущерб розничной торговле и заведениям общественного питания, жалуются местные политики.

Внимание! Это коронавирусная граница. Тому, кто иногда путается в правилах гигиены, сюда лучше не приезжать. В местечке Барле-Нассау на юге Нидерландов находится бельгийский анклав Барле-Хертог. По разные стороны границы действуют разные правила. В Нидерландах они мягче. Граница проходит через эту галерею.

СИЛЬВИЯ РЕБРЁК, хозяйка галереи: Да у меня здесь граница. Я рада, что она не проходит прямо по середине. Небольшая часть принадлежит Бельгии. Бóльшая часть находится в Нидерландах. В ней я могу ходить без маски. В бельгийскую часть я больше не хожу.

Неопытным посетителям разобраться во всё этом иногда не очень просто. Нужно надевать маску или нет? Обычно анклав — это курьёз, который привлекает туристов. Обе стороны много друг с другом сотрудничают. Продублированы только ратуша, почта и церковь. Но на фоне пандемии коронавируса граница превратилась в ощутимо болезненный фактор. И у всего этого есть ещё и экономические последствия.

ФРАНС ДЕ БОНТ, мэр Барле-Хертог: В Бельгии все носят маски. Там это не проблема. Здесь же люди сталкиваются с трудностями, особенно в розничной торговле и кафе. Мы очень туристическая община. Но туристы теперь не приезжают, потому что не хотят надевать маску. Они остаются дома — в этом и заключается проблема.

К слову, в регионе есть большое количество других анклавов. Во времена пандемии там проще всего всегда носить маску.

Дата выхода в эфир 28 августа 2020 года.