CBS: в Сантьяго появился свой Бэтмен, который раздаёт нуждающимся еду

В столице Чили неизвестный мужчина одевается, как Бэтмен, и разносит нуждающимся еду, которую сам покупает или готовит, передаёт CBS NEWS. Там многие люди пострадали от эпидемии коронавируса и экономического кризиса, уровень безработицы сильно вырос.

Как настоящий Бэтмен, этот недремлющий из чилийского Сантьяго предпочитает сохранять анонимность. Таинственный мужчина одевается, как супергерой, ходит по городу ночью и доставляет нуждающимся еду.

Мужчина, который называет себя Batman Solidario, то есть Бэтмен-солидарность, покупает или сам готовит десятки порций еды в день. Затем он надевает свой костюм и маску Бэтмена и отправляется в ночь со своей домашней едой. Герой не только передаёт бездомным еду, но его наряд дарит им мгновения радости.

Многие люди пострадали от пандемии, безработицы в Чили выросла до показателя в более 12%, по данным Reuters. Доставка еды в анонимной форме — для этого мужчины способ распространять столь необходимую радость.

«Оглянитесь вокруг себя, посмотрите, можете ли вы выделить немного времени, немного еды, немного крова, иногда слово ободрения тем, кому это нужно», — сказал анонимный герой Reuters.

Симон Сальвадор, один из получивших еду, сказал Reuters, что чувства Бэтмена чисты. «Так ценно, что это от одного человека другому», — сказал он.

Дата выхода в эфир 26 августа 2020 года.