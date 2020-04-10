Euronews: брошенные животные на опустевших улицах мира очень скучают по добрым прохожим

Во многих странах мира из-за карантина на улицах сейчас практически нет прохожих, поэтому бездомных животных подкармливают всё реже. Волонтёры бьют тревогу и призывают общество вспомнить о своей ответственности перед кошками и собаками, которые оказались на улице. В некоторых странах заботу об этом взяли на себя местные власти, призывая граждан оставаться дома. Однако в России приюты для бездомных животных жалуются на заметное сокращение пожертвований, передаёт Euronews.

Коронавирусная пандемия стала непростым испытанием для бездомных животных. Ограничения в рамках борьбы с распространением инфекции и просто подозрительность прохожих привели к тому, что собак и кошек на улицах стали реже подкармливать.

В волонтёрских организациях называют это серьёзной проблемой и призывают общество вспомнить о бездомных животных.

ЭЛЕНИ КЕФАЛОПУЛУ, волонтёр организации «Девять жизней»: Сейчас у людей много страхов. Но к счастью, врачи объяснили, что угрозы заразиться от животных нет, особенно от бездомных. Так что давайте помогать им понемногу в эти непростые времена!

В некоторых городах заботу о бездомных животных взяли на себя местные власти. Так, в Стамбуле их кормят муниципальные служащие. А в мэрии настаивают, что благодаря этой работе положение собак и кошек на улицах не должно вызывать тревогу.

СЛУЖАЩИЙ: Никакой проблемы вообще нет, мы работаем и дальше! Я хочу лишь сказать гражданам, что они должны оставаться дома. Мы же позаботимся о братьях наших меньших.

В России на нехватку сил и средств жалуются приюты для бездомных животных. С введением карантинных мер сократились пожертвования, а волонтёры не могут помогать организациям.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2020 года.