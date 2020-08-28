Frankfurter Allgemeine: Берлин запретил коронаскептикам выходить на протесты

На этих выходных в Берлине были запланированы демонстрации против мер по борьбе с коронавирусом, но власти города запретили их проводить, сообщает Frankfurter Allgemeine. Политики решили, что на фоне роста числа заражений в Германии такое мероприятие — это слишком большой риск. К тому же они не хотят, чтобы столица страны в очередной раз стала трибуной для тех, кто отрицает существование COVID-19, граждан Рейха и праворадикалов.

По оценкам полиции, первого августа в масштабной демонстрации в Берлине приняло участие 20 000 коронаскептиков. При этом у большинства не было защиты для рта и носа, а также они не соблюдали дистанцию. Теперь же Берлин запретил схожие демонстрации, запланированные в столице на этих выходных. В среду ведомство, ответственное за проведение собраний, решило, что нельзя допустить ожидаемых нарушений закона о защите населения от инфекционных заболеваний.

Представитель сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель приветствовал это решение. Пришлось выбирать между конституционным правом на свободу собраний и правом на физическую неприкосновенность, заявил политик из СДПГ.

АНДРЕАС ГАЙЗЕЛЬ, представитель сената Берлина по внутренним делам: Свобода собраний не означает, что можно умышленно нарушать действующий закон. А на фоне роста числа заражений в Берлине и Германии такая встреча с несколькими тысячами участников, которые, как мы точно знаем, будут нарушать меры по защите населения от инфекционных заболеваний, — это слишком большой риск. Поэтому ведомство, ответственное за проведение собраний, приняло такое решение и будет ему следовать.

Государство не позволит водить себя за нос, заявил Гайзель. Он сказал, что полиция примет последовательные меры, если люди будут всё равно собираться в большие группы. Он не готов допустить, чтобы Берлин во второй раз стал трибуной для тех, кто отрицает существование коронавируса, граждан Рейха и праворадикалов.

Дата выхода в эфир 26 августа 2020 года.