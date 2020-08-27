Guardian: эксперты установили, что для людей с избыточным весом вакцина от коронавируса может быть менее эффективной

Лишний вес может сделать использование вакцины от коронавируса не таким эффективным, пишет The Guardian. К такому выводу пришли авторы исследования для Всемирного банка. По словам учёных, людям с избыточным весом могут понадобиться более мощные вакцины, что должны учесть их разрабочики.

Значительный лишний вес увеличивает риск смерти от COVID-19 в полтора раза, а также может сделать использование вакцины от коронавируса не таким эффективным, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, организованное Всемирном банком.

Учёные выяснили, что люди с индексом массы тела выше 30 подвержены большему риску коронавируса во всех отношениях.

Проанализировав данные множества исследований, проведённых по всему миру, включая Италию, Францию, Великобританию, США и Китай, учёные обнаружили, что люди с избыточным весом, заболевшие коронавирусом, на 113% чаще попадают в больницы. Шанс оказаться в реанимации для них выше на 74%, а риск смерти возрастает на 48%.

По словам главы исследования профессора Барри Попкина, он был «шокирован» результатами, так как риски для людей с лишними килограммами оказались значительно выше, чем считалось ранее.

Это во многом объясняется, тем что люди с избыточным весом, часто имеют сопутствующие заболевания, такие как болезни сердца или диабет второго типа. Кроме того, у них в организме могут происходить изменения обмена веществ, такие как невосприимчивость инсулина или воспаления, которые затрудняют борьбу организма с инфекциями.

«Все эти факторы могут влиять на метаболизм иммунных клеток, который определяет, как организм реагирует на патогенные микроорганизмы, такие как коронавирус Sars-CoV-2», — отметила соавтор исследования профессор Мелинда Бек.

Любая вакцина против COVID-19 может может быть менее эффективной для людей с лишним весом, считают авторы.

По словам Попкина, им нужны более мощные вакцины, будь то вакцина от гриппа или от коронавируса. Он полагает, что разработчики должны обратить внимание на данные своих клинических испытаний на людях с избыточным весом.

«Возможно, придётся подумать над этим и провести некоторые испытания вакцины, чтобы она лучше подействовала на людей, страдающих лишним весом», — приводит The Guardian слова исследователя.

При этом британское издание называет лишние килограммы глобальной проблемой, с которой до сих пор не удалось справиться ни одной стране. Одни из самых высоких показателей по лишнему весу в мире имеют США и Великобритания. По данным правительства Соединённых Штатов, индекс массы тела больше 30 у более 40% американцев. В Великобритании от избыточного веса страдают более 27% взрослого населения.