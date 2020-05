«У вас всё в порядке, худышки»: Daily Telegraph о влиянии ожирения на смертность от COVID-19

Ожирение увеличивает вероятность смерти от коронавируса на 43% и удваивает риск необходимости стационарного лечения COVID-19, сообщает The Daily Telegraph. При этом, по данным издания, наиболее существенное влияние чрезмерная полнота на уровень смертности от COVID-19 оказывает среди населения в возрасте до 60 лет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после госпитализации с COVID-19 уверился в том, что попал в реанимацию из-за полноты, пишет The Daily Telegraph. В результате глава государства объявил войну не только своему лишнему весу, но и лишним килограммам британцев, две трети которых страдают избыточным весом или ожирением. По свловам источников, объявляя о своём намерении, Джонсон даже сказал: «У вас всё в порядке, худышки».



В связи с этим The Daily Telegraph задалась вопросом, есть ли связь между тем, что Великобритания занимает первое место по количеству людей с ожирением в Западной Европе, и высокой смертностью от коронавируса в стране.



Как отмечает издание, доказательств того, что два фактора связаны, всё больше. Так, недавнее исследование почти полумиллиона британцев, проведённое учёными из Университета в Глазго, показало, что ожирение удваивает риск необходимости стационарного лечения COVID-19.



Более того, согласно последнему анализу более 28 тыс. случаев госпитализации, проведённому правительственной Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE), значительный лишний вес увеличивает вероятность смерти от вируса на 43%.



Исследования также показали, что треть всех летальных случаев от коронавируса в больницах Англии приходится на людей с диабетом второго типа, который часто сопровождает избыточный вес.



При этом, по данным агентства при департаменте здравоохранения Великобритании Public Health England, 29% взрослых британцев страдают от чрезмерной полноты по сравнению со средним показателем в мире 19,5%.



Как отмечают в агентстве, мужчины умирают от коронавируса в два раза чаще женщин. При этом в Великобритании чаще всего от ожирения страдают мужчины в возрасте от 45 до 64 лет, он есть у 36% входящих в эту группу британцев.



The Daily Telegraph отмечает, что борьбу с распространением коронавируса в Великобритании часто сравнивают с опытом в этом вопросе Германии. Несмотря на то что карантин в обеих странах был введён 23 марта, в настоящее время COVID-19 унёс жизни более 36 тыс. британцев и более 8 тыс. немцев.



Хотя карантин в Германии начался при 86 умерших, а в Великобритании — при 359 летальных случаях, и последняя не может за неделю обеспечить суточный немецкий объём тестов на коронавирус, существуют заметные различия в состоянии здоровья населения двух стран. Так, избыточный вес есть лишь у менее 24% немцев по сравнению с 29% британцев.



При этом данным SAGE свидетельствуют о существенном влиянии чрезмерной полноты на смертность среди более молодого населения Великобритании. В частности, среди британцев до 60 лет смертность тех, кто страдает ожирением, составляет 35,2% по сравнению с 15,9% более стройными жителями Туманного Альбиона.



Среди госпитализированных британцев с ожирением в возрасте до 40 лет, смертность составляет 11,7%, что более чем в три раза превышает показатель всего лишь 3,2 % среди тех, кто не страдает от чрезмерной полноты.



Тем не менее, отмечает The Daily Telegraph, причина наличия взаимосвязи между ожирением и высоким уровнем смертности остаётся неизвестна. Одно из мнений гласит, что значительный лишний вес увеличивает риск возникновения проблем с дыханием при недостатке кислорода, что является одной из основных причин госпитализации.



А кто-то полагает, что у тучных людей воспалительная реакция при COVID-19 проходит сильнее. Всё это осложняется тем, что те, кто страдает ожирением, гораздо чаще подвержены множеству других сопутствующих заболеваний, таких как болезни сердца и почек или астма.