Daily Mirror: «может случиться с каждым» — медбрат из США показал, как на нём отразился коронавирус

Когда спортсмена и медбрата из Сан-Франциско Майка Шульца положили в больницу с коронавирусом, масса его тела была равна 86 кг. Проведя более месяца подключённым к аппарату ИВЛ, после выписки он весит 63 кг. Как сообщает The Daily Mirror, Майк рассказал в соцсетях об этих изменениях, чтобы показать, что болезнь может сделать с организмом даже тех, кто, казалось бы, не входит в группу риска.

43-летний Майк Шульц из американского Сан-Франциско работал медбратом, на здоровье не жаловался и занимался спортом по 6—7 раз в неделю. Однако он заразился коронавирусом и провёл шесть недель в больнице — после выписки Шульца было трудно узнать, пишет The Daily Mirror.

Как вспоминает сам медик, в марте, будучи в Майами, он отправился на вечеринку, хотя на тот момент уже знал о риске заражения. По словам Шульца, он решил, что «достаточно молод и вирус его не затронет». Через неделю он почувствовал себя не очень хорошо, но температуры не было. За два дня начался жар, стало трудно дышать — Майка срочно отправили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, с которым он не расставался ещё 4,5 недели.

Медбрат поделился своими фото из серии «до и после» в Instagram. «Хотел показать всем, как плохо может быть, когда ты шесть недель находишься под наркозом, с интубацией или подключённым аппаратом искусственной вентиляции», — прокомментировал Шульц. Он также рассказал, что из-за болезни он восемь недель не видел свою семью и друзей и у него уменьшилась жизненная ёмкость лёгких. Теперь Майк упорно работает, чтобы вернуться к прежней форме — «на этот раз более здоровыми способами».

Шульц признался, что, когда делал селфи в больнице, с трудом держал телефон, руки тряслись так, что он даже не мог печатать.

«Я не думал, что всё будет настолько серьёзно, как было, ровно до того момента, когда всё началось. Я был уверен, что достаточно молод и вирус меня не затронет. Знаю, что многие так думают. Я хотел показать, что это может случиться с каждым. Неважно, молодой ты или старый, есть у тебя хронические заболевания или нет. Вирус может добраться и до тебя», — предупреждает Шульц.

