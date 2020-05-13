На пляже не сидеть, в лодке по двое, в теннис не играть — Fox News собрал самые нелогичные правила самоизоляции в США

Хотя большая часть американцев честно соблюдает правила социального дистанцирования, как признаёт Fox News, многие из постановлений абсолютно лишены логики и научного обоснования. Так, в одном из городов Нью-Джерси на пляже можно ходить, бегать и рыбачить, но только не сидеть. Зато сидеть, соблюдая дистанцию в два метра, можно в парках Лос-Анджелеса, а вот играть в теннис почему-то нельзя.

Большая часть американцев сознательно подошла к соблюдению мер по борьбе с коронавирусом. Эти люди хотят защитить себя, своих соседей, свои семьи и рассчитывают, что наши политики будут принимать мудрые решения на основе научных данных. Однако, судя по многим правилам режима самоизоляции, так и не скажешь, что за ними есть научное основание. Кажется, что некоторые из этих правил были созданы наобум, без какой-то особой логики и каких-либо объяснений.

Сводку таких правил представит старший корреспондент по вопросам экстренных новостей Fox News Трейс Галлахер. Здравствуйте, Трейс.

ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер! Стоит отметить, что нам до сих пор не до конца ясны научные основания и данные, повлекшие за собой закрытие пляжей. Так теперь их открытие не обошлось без очередного списка малопонятных правил и постановлений, которые по-прежнему не подкреплены наукой.





К примеру в городке Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, на пляже можно бегать, ходить, можно пересечь его, чтобы зайти в воду, но просто сидеть на песочке не разрешается — ни в кресле, ни на полотенце. Нужно постоянно двигаться. Если только вы не рыбачите — тогда можно стоять.





Нечто подобное творится и здесь, в округе Лос-Анджелес, где пляжи открылись на этой неделе. Ходить и бегать разрешили, но вот специальные дорожки, проложенные вдоль пляжа для того, чтобы по ним бегали и ходили, всё так же закрыты.





Помните, как в штате Мичиган губернатор Гретхен Уитмер запретила все моторные лодки? Тогда могу вас обрадовать: губернатор штата Иллинойс Роберт Прицкер моторные лодки разрешает, но с не более чем двумя людьми на борту — вне зависимости от размера лодки. Так что если у вас в семье больше двух человек, похоже, кто-то кататься на лодке не поедет. Посмотрите.

РОБЕРТ ПРИЦКЕР, губернатор штата Иллинойс: Действительно, на поездки на лодках действует ограничение до двух человек. Компаниям в 5—10 человек запрещено находиться в одной лодке.

ЖУРНАЛИСТ: А что если это семья из 4—5 человек — муж, жена, дети? Им придётся как-то делиться и использовать лодку только по двое?

РОБЕРТ ПРИЦКЕР: Да, всё верно.

ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР: В Калифорнии вновь открываются парки. И если вы соблюдаете дистанцию в 2 метра с окружающими, можете спокойно сидеть и греться на солнце. А вот стоять в 23 метрах друг от друга и играть в теннис не разрешается.

И наконец отметим, что нью-йоркские прокуроры обещают, что больше не будут преследовать в судебном порядке людей, арестованных за нарушение правил социального дистанцирования. Это значит, что отныне и окружные прокуроры присоединились к полицейским профсоюзам, протестующим против, как они это называют, «карательного подхода» мэра Билла де Блазио к кризису общественного здравоохранения. Такер?

Потрясающе. Большое спасибо, Трейс Галлахер.

Дата выхода в эфир 11 мая 2020 года.