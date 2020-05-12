Euronews: все в Белом доме надели маски — кроме Трампа

03:00 На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона с 1 июня начнут приём отдыхающих.

03:00 В Оренбургской области с начала мая выявили 49 нарушений пожарной безопасности ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.

03:00 В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек со всего мира.

03:00 Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где произошли пожары.

03:00 СМИ: Продажа «Ньюкасла» оказалась под угрозой срыва из-за пиратства Сделка по продаже английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» оказалась под угрозой срыва.

03:00 Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.

03:00 Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минска по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.

03:00 Косачёв оценил внесённую в конгресс резолюцию по России Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал внесённую в конгресс США резолюцию, которая осуждает «нарушение прав человека в России».

03:00 Русский музей проведёт онлайн-экскурсию Сотрудники Русского музея проведут экскурсию по залам Михайловского дворца в режиме онлайн.

03:00 Эксперты подтвердили ценность усадьбы Щукина в Москве Московский департамент культурного наследия утвердил предмет охраны усадьбы П.И. Щукина.

03:00 Гимнастка Солдатова рассказала, кем из фигуристов она восхищается Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, кем из фигуристов восхищается.

03:00 В Москве рассказали о программе переобучения граждан «Профессионал» В Москве рассказали, что жители столицы могут пройти переобучение в дистанционном режиме по 50 программам дополнительного образования в учебном центре «Профессионал».

03:00 В НБКИ предупредили о мошенничествах с кредитными историями Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков предупредил о распространении нового вида мошенничества с кредитными историями на фоне коронавируса.

03:00 Погибшие при пожаре в Петербурге были госпитализированы с COVID-19 Пациенты, погибшие в результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, попали туда из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил прокурор Выборгского района города Павел Данилов.

03:00 Врач рассказала о содержащих необходимые витамины продуктах Врач Лариса Алексеева дала рекомендации по употреблению продуктов, содержащих необходимые для поддержания здоровья витамины.

03:00 В Роскачестве предупредили о фейковых сайтах для видеоконференций Специалисты Роскачества предупредили об опасности фейковых сайтов для видеоконференций.

03:00 Глава Минкультуры заявила, что проходит лечение от коронавируса дома Глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что проходит лечение от коронавируса дома.

03:00 Леклер об уходе Феттеля: между нами всегда было уважение, даже если со стороны так не казалось Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер прокомментировал предстоящий по завершении сезона уход из команды четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля.

03:00 Бинотто: у решения не продлять контракт с Феттелем не было какой-то одной причины Руководитель итальянской команды «Формулы-1» Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал решение завершить сотрудничество с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.

03:00 В России умерли пять заболевших коронавирусом журналистов Пятеро журналистов с коронавирусной инфекцией скончались в России. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

03:00 СМИ: У Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1» Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, объявивший о своём уходе из Ferrari, получил предложения от нескольких команд.

03:00 На лечении в Коммунарке находятся более 330 пациентов Более 330 пациентов находятся на лечении в больнице в посёлке Коммунарка в Москве, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

03:00 В Москве общее число случаев коронавируса превысило 121 тысячу В столице подтверждено 5392 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 121 301 случай коронавируса.

03:00 Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.

03:00 Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса Число зарегистрированных в России случаев выявления коронавирусной инфекции увеличилось до 232,2 тыс. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по количеству выявленных заболевших коронавирусом за весь период пандемии.

03:00 Менеджер: в планы Макгрегора входит поединок по правилам бокса Оди Аттар, менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о планах ирландского спортсмена.

03:00 В Минкультуры сообщили о порядке работы музеев на фоне коронавируса Замминистра культуры Алла Манилова рассказала о правилах работы российских музеев в связи с коронавирусом.

03:00 МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве во вторник, 12 мая.

03:00 Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 43 тысячи За сутки после COVID-19 в России выздоровели 3711 человек, всего выписаны 43 512.

03:00 В России за сутки умерли 107 человек с коронавирусом За сутки в России умерли 107 человек с коронавирусом, за всё время — 2116.

03:00 СМИ: Бывший клуб Витселя обанкротился и снялся с чемпионата Китая по футболу Футбольный клуб «Тяньцзинь Тяньхай» объявил о решении сняться с чемпионата Китая по футболу из-за проблем с финансами.

03:00 За сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

03:00 Число жертв пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до 11 Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске увеличилось до 11, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

03:00 Феттель заявил, что покинет Ferrari по окончании сезона-2020 Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Себастьян Феттель сообщил, что покинет итальянскую команду Ferrari по окончании нынешнего сезона.

03:00 Олимпийский чемпион по боксу Тищенко опроверг слухи о заражении коронавирусом Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 91 кг Евгений Тищенко опроверг информацию, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

03:00 Главврач больницы Святого Георгия в Петербурге прокомментировал пожар Главный врач больницы Святого Георгия в Петербурге Валерий Стрижелецкий прокомментировал произошедший в медучреждении пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек. По его словам, больница полностью возобновит приём пациентов к вечеру.

03:00 СМИ включили Яшина и Волченкова в символическую сборную «Оттавы» Российские хоккеисты Алексей Яшин и Антон Волченков включены в символическую сборную команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».

03:00 Отопление отключили во всех домах Москвы Отопление отключено во всех жилых и административных зданиях Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.

03:00 На странице Щербаковой в соцсети появилось сообщение об уходе от Тутберидзе На странице двукратной чемпионки России и серебряной медалистки чемпионата Европы по фигурному катанию Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об уходе из группы Этери Тутберидзе. Позднее и сообщение, и сама страница Щербаковой были удалены.

03:00 Власти Украины пока не запрещали показывать бои с участием Нурмагомедова Пресс-служба телеканала Setanta Sports, транслирующего турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Украины, сообщила, что на данный момент правительство страны не запрещало показывать схватки с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

03:00 Пожар в больнице в Петербурге полностью ликвидирован Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 СМИ: Клубы АПЛ потеряют минимум £300 млн из-за пандемии коронавируса Убытки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, составят по меньшей мере £300 млн.

03:00 Канадские СМИ включили Буре в символическую сборную «Ванкувера» за всю историю Российский нападающий Павел Буре вошёл в состав символической сборной команды «Ванкувер Кэнакс» за всю историю выступления клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 Генпрокуратура взяла на контроль проверку пожара в больнице Петербурга Генеральная прокуратура России взяла на контроль проверку в связи с пожаром в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

03:00 Плющенко заявил, что лично не приглашал к себе фигуристку Трусову и тренера Розанова Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не переманивал в свою команду ни бронзовую медалистку чемпионата Европы Александру Трусову, ни специалиста Сергея Розанова.

03:00 На Украине число случаев коронавируса превысило 16 тысяч На Украине количество инфицированных коронавирусом возросло на 375, до 16 023, сообщает украинский Минздрав.

03:00 Тактаров: Ян разобрал бы Сехудо на молекулы Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров выразил мнение, что российский боец легчайшего веса Пётр Ян станет следующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в данной весовой категории.

03:00 СМИ: Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в сезоне-2019/20 Российский нападающий Кирилл Капризов, в прошлом сезоне защищавший цвета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, не сможет выступать за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён.