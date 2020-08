Spectator: нет смысла осуждать русских за спешку с вакциной — логичнее последовать их примеру

Учитывая сложившуюся ситуацию, русские решили рискнуть и продвигать свою вакцину от коронавируса в ускоренном порядке. При этом принуждать прививаться никого не будут — а если вакцина сработает, то от этого выиграет весь мир, подчёркивает The Spectator. По мнению автора, Великобритании стоит присмотреться к этому примеру и тоже предоставить доступ к созданной там вакцине для всех британцев, готовых пойти на риск и сделать прививку.

Информация о появлении новой российской вакцины для борьбы с коронавирусом была воспринята на Западе довольно пренебрежительно, отмечает The Spectator. Вероятно, это отчасти вызвано тем, что о создании вакцины объявил «чванливый Владимир Путин», а её название «Спутник V» явно намекает на события времён холодной войны, говорится в статье.



«Кроме того, мы привыкли к вмешательству России в чужие дела и к её дезинформации», — поясняет автор. Но даже с учётом всего перечисленного выше, такая враждебная реакция на плоды усилий российских учёных выглядит странно, пишет The Spectator. Между тем новая российская вакцина против COVID-19 уже в ближайшие дни будет запущена в массовое производство, а к октябрю станет доступна большинству россиян, подчёркивается в статье.



Однако мировое медицинское сообщество, похоже, единодушно приняло эту новость в штыки, заявляя, что российская вакцина прошла недостаточно испытаний и является «потенциально небезопасной». Всемирная организация здравоохранения тоже высказывается о ней с подозрением, а правительственные учреждения целого ряда стран забили тревогу, сообщает The Spectator: «Некоторые даже начали утверждать, что преждевременный выпуск вакцины может отбросить нас назад в борьбе с вирусом».



Конечно, с медицинскими экспертами трудно спорить, тем более по такому сложному вопросу, как вакцинация, отмечает автор — но интересно, что в экономической среде такой однозначной уверенности по этой теме нет. Например, бывший главный экономист МВФ, а ныне почётный профессор Массачусетского технологического института Оливье Бланшар написал в Twitter: «Политическая обстановка сейчас такова, что конкурируют между собой два рискованных варианта: можно использовать вакцину, потенциально имеющую побочные эффекты, или позволить инфекции с высокой скоростью распространяться и дальше». Неужели ответ и правда настолько очевиден, задаётся вопросом учёный.



Это очень важное замечание, пишет The Spectator. Медики традиционно считают, что сначала всегда нужно убедиться, что лекарство полностью безопасно, и лишь после этого можно его использовать. Конечно, в обычной ситуации никто и не стал бы с этим спорить: не случайно во всех странах установлены свои стандарты и процедуры для испытания новых методов лечения, чтобы удостовериться, что риски сведены к минимуму, а все возможные побочные эффекты должным образом изучены. И лишь после этого вакцина или лекарство могут стать общедоступными.



Однако проблема в том, что нынешняя ситуация далека от обычной, подчёркивается в статье. Прямо сейчас мы несём огромные экономические потери, которые вскоре могут обернуться также долгосрочными проблемами в политической и социальной сферах, констатирует автор. Великобритания только что сообщила о самом сильном спаде в своей экономике за всю историю наблюдений. И хотя во многих странах дела пока идут чуть лучше, однако пандемия коронавируса и связанный с этим карантин наносят огромный ущерб по всему миру, подчёркивается в статье.

История уже не раз показывала, что подобные депрессии всегда выливаются в политические беспорядки и колоссальные социально-экономические потери, причём бремя этих негативных последствий ложится в дальнейшем на плечи нескольких поколений. Терпеть всё это и дожидаться, пока любые вакцины полностью пройдут все необходимые испытания, тоже довольно рискованный вариант, считает The Spectator.



Конечно, это сложный вопрос, и очевидного решения здесь нет. Однако есть весомые аргументы в пользу того, что лучше пойти на компромиссы с вакциной, чем терпеть бесконечные многократные карантины, массовую безработицу, повальные банкротства и ужасающие долги, подчёркивает автор: «В самом деле, может быть нам уже пора сделать вакцины Оксфордского университета или компании Moderna доступными для всех, кто пожелает ими привиться? Мы уже протестировали их на 30 тысячах человек, так что едва ли они смертельны. Если люди захотят рискнуть, то это их личное дело».



Русские решили рискнуть, пойти против общепринятых правил и продвигать свою вакцину в любом случае, несмотря на возможные сложности. «И то, что нам не нравится коррумпированная, авторитарная и националистическая администрация Путина, ещё не означает, что в данном случае он не прав», — пишет The Spectator.



Всем известно, что принуждать прививаться в России никого не будут. А если новая вакцина действительно эффективно сработает, то весь мир от этого только выиграет, отмечается в статье. «Не исключено, что русские сделали правильный выбор — и возможно, что некоторым странам следует последовать их примеру. Как минимум, мы должны перестать осуждать это решение», — заключает The Spectator.