Euronews: США ввели санкции против российских НИИ за «разработку химического и биологического оружия»

Соединённые Штаты внесли в санкционный список российские научные институты, в том числе принимавшие участие в разработке вакцины от коронавируса, обвинив их в создании «биологического и химического оружия». Как сообщает Euronews, в целом в «чёрный список» попали порядка 60 научных организаций из разных стран, которые, по мнению Вашингтона, «действуют вразрез с интересами национальной безопасности или внешней политики США».
США внесли в санкционный список два НИИ Министерства обороны России и Институт органической химии и технологии. Ограничения коснулись исследовательского института Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.
По данным бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США, у американских властей есть основания полагать, что 33-й Центральный научно-исследовательский институт и Государственный научно-исследовательский Институт органической химии и технологии связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ — с программой создания биологического оружия.
В документе уточняется, что в случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и в Кировской области.
В целом в «чёрный список» попали порядка 60 организаций из разных стран — не только из России, но и из Китая (в том числе Гонконга), Франции, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, Швейцарии и ОАЭ. «Американское правительство решило, что эти 60 институтов действуют вразрез с интересами национальной безопасности или внешней политики Соединённых Штатов», — говорится в заявлении Минторга.
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