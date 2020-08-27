Euronews: США ввели санкции против российских НИИ за «разработку химического и биологического оружия»

03:00 В ассоциации «Патронаж» рассказали о ситуации с частными домами престарелых Председатель Ассоциации «Патронаж» Алексей Сабадаш в беседе с РИА Новости рассказал о ситуации с частными пансионатами для престарелых в России.

03:00 Теннисный турнир в Нью-Йорке приостановлен из-за ситуации в Висконсине Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о переносе матчей турнира в Нью-Йорке из-за инцидента с полицейскими и афроамериканцем в Висконсине.

03:00 Лукашенко заявил о желании Польши присоединить Гродненскую область У Польши не получится присоединить Гродненскую область, «если Беларусь распадётся», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

03:00 Обама отреагировал на бойкот игроков НБА Бывший президент США Барак Обама прокомментировал бойкот матчей игроками клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе» Антитела к коронавирусу выявлены у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки центра «Вектор», сообщила заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

03:00 МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального МВД России проводит проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

03:00 Сен-Пьер назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер поделился мнением об обладателе титула UFC в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.

03:00 Путин даст большое интервью по актуальным темам Президент России Владимир Путин даст большое интервью по актуальным темам.

03:00 В ОНК Москвы рассказали об ограничениях на приём передач в СИЗО Заключённые столичных следственных изоляторов вынуждены ждать передач более трёх недель. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

03:00 Источник: Джеймс и Леонард выступили за отмену плей-офф НБА Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард выступили против продолжения плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в знак протеста после стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка.

03:00 В РЖД рассказали о долгосрочной программе развития железных дорог Глава РЖД Олег Белозёров рассказал о долгосрочной программе развития железных дорог.

03:00 СМИ: «Аталанта» опережает «Милан» в борьбе за Алексея Миранчука «Аталанта» из Бергамо опережает «Милан» в борьбе за приобретение полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

03:00 Российские операторы начали отказываться от безлимитных тарифов Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, пишут «Известия».

03:00 В КНР заявили о желании США спровоцировать инцидент между странами Некоторые американские политики пытаются накануне президентских выборов в США спровоцировать военный инцидент между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

03:00 Кучеров повторил результат Тарасенко по голам в плей-офф НХЛ Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на девятое место в списке лучших снайперов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

03:00 В МЧС рассказали о ходе ликвидации последствий ЧП в доме в Керчи Спасатели рассказали о ходе ликвидации последствий ЧП в жилом доме в Керчи.

03:00 Экс-глава ПАО «Туполев» стал советником Рогозина в «Роскосмосе» Бывшего гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова назначили советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения.

03:00 Москва сохранила высокие позиции в рейтинге глобальных городов GaWC Москва сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров Globalization and World Cities (GaWC), подготовленного в университете Лафборо (Великобритания) и оценивающего влияние городов на мировую экономику.

03:00 «Зенит» высмеял манеру игры «Динамо» в матче пятого тура РПЛ Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» пошутила над московским «Динамо» после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком Бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о своей борьбе с раком.

03:00 Часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют до 1 сентября Несколько залов Новой Третьяковской галереи на Крымском валу останутся закрыты для посетителей до вторника, 1 сентября. Как отмечает Интерфакс, необходимо просушить залы галереи после протечки крыши.

03:00 Японская теннисистка Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста Японка Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке в знак протеста против стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка.

03:00 Свидетели поделились воспоминаниями о пожаре на Останкинской башне в августе 2000 года Свидетели рассказали о пожаре на Останкинской башне 27 августа 2000 года.

03:00 Кучеров вышел на второе место по очкам с момента дебюта в плей-офф НХЛ Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место по количеству набранных очков с момента своего дебюта в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 В России за сутки от коронавируса вылечились 6411 пациентов За прошедшие сутки в России выписали 6411 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечился 792 561 человек.

03:00 В России за сутки умер 121 пациент с коронавирусом В России за сутки скончался ещё 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 804, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

03:00 В России за сутки выявлено 4711 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 4711 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 975 576, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

03:00 В Южной Осетии прокомментировали отношения с Грузией Депутат парламента республики Южная Осетия Давид Санакоев прокомментировал отношения с Грузией.

03:00 Представлена форма сборной России по футболу к Евро-2020 Представлен обновлённый дизайн домашней формы сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы.

03:00 В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент между российскими и американскими военными в Сирии. Как заявили в ведомстве, американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «принял необходимые меры».

03:00 Арбитр Федотов считает, что «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора» Арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в ворота волгоградского «Ротора» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

03:00 Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро На открытии торгов в четверг, 27 августа, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Кучеров впервые в карьере набрал четыре очка в матче плей-офф НХЛ Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первый раз в своей карьере набрал четыре очка за матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Кучеров повторил рекорд «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 На Украине за сутки выявлено 1974 случая коронавируса На Украине за сутки выявлено 1974 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число заболевших составило 112 059, следует из данных Совета национальной безопасности и обороны страны.

03:00 УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую команду из лучших игроков Лиги Европы по итогам сезона-2019/20.

03:00 В Барнауле задержан сотрудничавший с украинской разведкой военный РВСН В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, передававший секретные сведения Министерству обороны Украины.

03:00 В Воронежской области провели эвакуацию из-за лесных пожаров Спасатели эвакуировали 26 жителей хутора Подлесного в Лискинском районе Воронежской области, где горит лес на площади 20 га. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

03:00 MLS отменила пять матчей чемпионата из-за протестов против расизма Североамериканская Высшая лига футбола (MLS) объявила о переносе пяти матчей, которые должны были пройти в ночь на 27 августа, из-за протестов против расизма.

03:00 В Висконсине задержан подросток после стрельбы во время протеста В США задержан 17-летний Кайл Риттенхауз, подозреваемый в убийстве двух человек во время беспорядков в американском городе Кеноша (штат Висконсин).

03:00 Синоптики предупредили о грозе в Москве Неблагоприятные погодные условия возможны в столичном регионе во второй половине дня, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.

03:00 Два очка Задорова помогли «Колорадо» сократить счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом» «Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Бостон» в матче плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал крупную победу над «Бостон Брюинз» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 В Москве число вылечившихся от коронавируса достигло почти 210 тысяч В Москве выздоровели ещё 1435 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

03:00 Дитрих переизбран председателем совета директоров «Аэрофлота» Министр транспорта России Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров «Аэрофлота».

03:00 СМИ сообщили об утечке данных 55 тысяч карт клиентов банков Более 55 тыс. записей о клиентах российских и зарубежных банков попали в открытый доступ, сообщает РБК со ссылкой на источники. Как уточняется, речь идёт в том числе о данных покупателей на маркетплейсе Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.

03:00 Задымление произошло в шахте в Свердловской области Задымление произошло в шахте «Южная-2» в Свердловской области, в настоящее время ведётся проветривание, сообщил начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов.

03:00 Цена на нефть Brent растёт Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг, 27 августа.

03:00 В США выразили намерение противостоять России и КНР в любой точке мира Соединённые Штаты намерены так распределять свои силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять Китаю и России в любой точке мира, заявил глава Пентагона Марк Эспер.