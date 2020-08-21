Independent: Россия приступает к массовым испытаниям вакцины от коронавируса

03:00
МИД: борьба с Россией на всех фронтах стала смыслом существования НАТО
Противостояние с Россией на всех направлениях, включая информационное поле, стала смыслом существования НАТО, отметил в интервью газете «Труд» глава МИД России Сергей Лавров.
03:00
Власти Перу направили запрос России по вакцине от коронавируса
Власти Перу направили запрос России относительно вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил президент южноамериканской республики Мартин Вискарра.
03:00
Иран выразил уверенность в блокировке СБ ООН предложенных США санкций
Тегеран уверен, что Совет Безопасности ООН отвергнет предложение США о восстановлении санкций в отношении Ирана, заявил иранский постпред при международной организации Маджид Тахт-Раванчи.
03:00
Во Франции за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев коронавируса
Во Франции за сутки выявили 4771 нового носителя коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в республике возросло до 229 814, сообщает французский Минздрав.
03:00
Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана
Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
03:00
Мятежники в Мали сообщили об открытии границы
Национальный комитет по спасению народа Мали, образованный мятежными военными, объявил об открытии границ страны с 21 августа.
03:00
В Мексике ожидают поставку из России вакцины от коронавируса
Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.
03:00
Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп, выступая перед избирателями в Пенсильвании, заявил, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
03:00
Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
03:00
AS: Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»
Новый главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман определился с тремя главными трансферными целями клуба.
03:00
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
03:00
Футболист «Зенит» Ловрен вспомнил, как ударил локтем Рамоса в матче Лиги наций
Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен вспомнил, как ударил локтем защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса в матче Лиги наций между Хорватией и Испанией (3:2).
03:00
В Марселе запретили носить форму ПСЖ в день финала Лиги чемпионов
Префект полиции департамента Буш-дю-Рон, центром которого является Марсель, подписал указ, запрещающий ношение формы французского клуба ПСЖ в центре города 23 августа.
03:00
Шишкин рассказал, как Смородская шокировала футболистов «Локомотива»
Бывший защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин поделился воспоминаниями об экс-президенте клуба Ольге Смородской.
03:00
Евротройка не поддержала планы США восстановить санкции против Ирана
Евротройка (Великобритания, Франция, Германия) в совместном заявлении выступила против намерения США восстановить все санкции в отношении Ирана.
03:00
Фёдор Емельяненко заинтересован в проведении реванша с Вердумом
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко выразил заинтересованность в проведении поединка-реванша с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Фабрисиу Вердумом.
03:00
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн помощи белорусскому народу.
03:00
СМИ: «Челси» намерен подписать контракт с футболистом ПСЖ Тьяго Силвой
Английский футбольный клуб «Челси» проведёт переговоры с защитником и капитаном французского ПСЖ Тьяго Силвой по поводу возможного подписания двухлетнего контракта.
03:00
Немков оценил шансы на возвращение Александра Емельяненко в тренировочный лагерь своего брата
Российский боец смешанного стиля и претендент на титул Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков оценил шансы на возвращение Александра Емельяненко в тренировочный лагерь лагерь в Старом Осколе, где также занимается его брат Фёдор.
03:00
Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации с санкциями против Ирана
Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении санкций в отношении Ирана. Об этом ТАСС заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
03:00
Немков оказался легче Бейдера перед боем за титул Bellator
Российский боец смешанного стиля Вадим Немков и чемпион Bellator в полутяжёлом весе американец Райан Бейдер сделали вес перед их поединком.
03:00
В Минздраве Омской области рассказали о состоянии Навального
Состояние госпитализированного Алексея Навального к настоящему времени врачами расценивается как стабильно тяжёлое. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Омской области.
03:00
Абидаль заявил, что сам решил покинуть пост спортивного директора «Барселоны»
Бывший спортивный директор испанского футбольного клуба «Барселона» Эрик Абидаль обратился к болельщикам команды после своего ухода.
03:00
Адвокат: сидевший в машине Ефремова человек установлен
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что человек, якобы сидевший в автомобиле актёра в момент ДТП, установлен.
03:00
СМИ: Экс-футболист сборной Германии перенёс операцию по удалению опухоли в спинном мозге
Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Михаэль Баллак перенёс операцию по удалению опухоли в спинном мозге.
03:00
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
Ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4710, сообщили в оперштабе.
03:00
«Майами» увеличил преимущество в серии плей-офф НБА с «Индианой»
«Майами Хит» обыграл «Индиану Пэйсерс» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с участием Ефремова
В Пресненском суде Москвы в пятницу, 21 августа, допросят второго очевидца ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом пишет РИА Новости из зала суда.
03:00
СМИ: Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны»
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси сообщил новому главному тренеру команды Рональду Куману, что хочет покинуть клуб.
03:00
Биатлонист Логинов из‑за болезни позднее прибудет на сбор в Сочи
Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александр Логинов, заявил, что из-за болезни спортсмен прибудет на сбор в Сочи позднее.
03:00
В Минске оценили потери Белоруссии в случае выхода из ОДКБ
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ заявил, что в случае выхода республики из ОДКБ t` оборонная промышленность будет ежегодно терять около $300—350 млн.
03:00
Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру
Пресненский суд Москвы не стал возвращать дело актёра Михаила Ефремова о ДТП в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, которые заявили о неполноте расследования. Об этом пишет ТАСС.
03:00
«Ак Барс» победил «Металлург» на хоккейном турнире в Казани
Казанский «Ак Барс» взял верх над магнитогорским «Металлургом» в матче предсезонного турнира «Кубок чемпионов».
03:00
Премьер Белоруссии рассказал о ситуации на предприятиях
Белорусский премьер Роман Головченко в эфире ОНТ заявил, что всего на белорусских предприятиях работают около 650 тыс. человек, по последним данным, не приступили к работе около 360 человек.
03:00
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.
03:00
Кравчук рассказал о грядущей встрече советников нормандского формата
Советники лидеров «нормандской четвёрки» на встрече в Париже будут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и Германии. Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.
03:00
Карлсен выиграл итоговый онлайн-турнир по быстрым шахматам
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил представителя США Хикару Накамуру в седьмом матче финальной серии гранд-финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Magnus Carlsen Chess Tour.
03:00
В Бресте задержали 10 человек за участие в беспорядках
В Бресте и Брестской области задержаны десять человек по подозрению в участии в массовых беспорядках 10—11 августа. Об этом информирует пресс-служба УВД Брестского облисполкома.
03:00
Агент Вернблума подтвердил, что у экс-футболиста ЦСКА есть предложения из России
Карл Фагер, представитель шведского полузащитника греческого ПАОК Понтуса Вернблума, подтвердил, что у его клиента есть предложения из России.
03:00
Врач рассказал о правилах при вакцинации
Глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», врач Максим Стародубцев рассказал о правилах при вакцинации.
03:00
В Севастополе рассказали о подготовке к прививочной кампании против гриппа
Прививочная кампания против гриппа начнётся в Севастополе 1 сентября, заявил главный внештатный эпидемиолог городского департамента здравоохранения Сергей Грыга.
03:00
В Челябинске завели дело после обнаружения ребёнка-инвалида, которого два года не показывали врачам
В Калининском районе Челябинска нашли в тяжёлом состоянии четырёхлетнего ребёнка-инвалида, которого два года не показывали врачам. Против матери завели уголовное дело.
03:00
В Подмосковье рассказали о субсидиях для культурных проектов
В Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов. Из 30 участников комиссия отобрала 18 лауреатов, которые получат средства на реализацию своих идей. Всего выделено 20 млн рублей.
03:00
Арустамян сообщил, что «Рома» продолжает интересоваться Кокориным
Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что итальянский футбольный клуб «Рома» продолжает проявлять интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину.
03:00
В Национальном автомобильном союзе рассказали о перспективах перевода транспорта на газ
Вице-президент Национального автомобильного союза рассказал о перспективах перевода транспорта на газ.
03:00
В Роскачестве дали советы по борьбе с телефонными мошенниками
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал советы по борьбе с телефонными мошенниками.
03:00
В Общественной палате России рассказали о ситуации с выплатами на детей
Член Общественной палаты России, президент межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлия Зимова рассказала о ситуации с выплатами на детей.
03:00
Спасатели оценили эффективность выполнения требований пожарной безопасности
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Сергей Сергеев оценил эффективность выполнения требований пожарной безопасности.
03:00
Премьер Белоруссии рассказал об отношениях с Россией
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ заявил, что в ходе переговоров между белорусской и российской сторонами «никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость» Белоруссии.
03:00
Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с COVID-19.