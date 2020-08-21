Independent: Россия приступает к массовым испытаниям вакцины от коронавируса

В России уже одобрили новую вакцину от коронавируса, но массовые испытания ей только предстоят. В тестировании примут участие больше 40 тыс. человек, сообщает Independent. Но во многих странах власти уже выразили заинтересованность в приобретении вакцины, как только испытания завершатся.

Экспериментальную российскую вакцину от коронавируса будут тестировать более 40 тыс. человек со всей страны. Её уже одобрили российские власти, Путин объявил, что первые анализы доказали её эффективность и безопасность. Но пока её испытали только несколько десятков человек, а теперь российские врачи будут наблюдать за реакцией остальных, пишет Independent.

Массовые испытания начнутся на будущей неделе, и за ними будут наблюдать иностранные специалисты. Данные обещают опубликовать в академических журналах и передать Всемирной организации здравоохранения.

Россию критиковали за то, что она решила одобрить вакцину до того, как пройдут испытания третьей фазы. Представители ВОЗ заявили, что связались с Россией, чтобы получить информацию о вакцине и о первых испытаниях. Впрочем, там отметили, что их вопросы вызывает любая вакцина, находящаяся в разработке.

При этом Россия уже получила запросы на вакцину со всего мира. И, по словам разработчиков, они могут производить по полмиллиарда доз в год. Например, власти Мексики заявили, что хотят приобрести вакцину как можно скорее, как только завершатся испытания, пишет Independent.