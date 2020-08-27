NewsOne: глава СНБО назвал пандемию коронавируса первой мировой биологической войной

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал пандемию коронавируса первой мировой биологической войной. Как сообщает NewsOne, чиновник добавил, что, по его мнению, в современном мире кибернетическая и биологическая угрозы стали гораздо опаснее даже ядерного оружия.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает пандемию коронавируса первой мировой биологической войной. Как передаёт NewsOne, об этом он заявил на встрече с послами Швеции и Финляндии на Украине.
По его мнению, в современном мире кибернетическая и биологическая угрозы стали гораздо опаснее даже ядерного оружия.
«Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», — отметил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что странам-партнёрам нужно объединять усилия, для борьбы с этими угрозами. Он также показал дипломатам мощности Национального координационного центра кибербезопасности.
Как отмечает украинский канал, в пресс-службе СНБО не уточнили, что именно подразумевал Данилов под «биологической войной».
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