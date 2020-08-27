Independent: в ООН обратили внимание на губительный вред от пандемии для туризма

Туризм в некоторых странах отвечает за пятую часть ВВП, а во время пандемии он был практически невозможен. Так что в ООН обратили внимание на эту ситуацию, призвав восстанавливать сферу, но так, чтобы это было безопасно и для принимающей стороны, и для самих работников, и для путешественников, а также чтобы это не вредило природе, пишет Independent.
Глобальный туризм сильно пострадал от пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН. По его словам, за первые пять месяцев этого года убытки составили $320 млрд, и больше 120 млн рабочих мест могут быть сокращены, пишет Independent.
При этом туризм занимает третье место по доле в глобальной экономике, отвечает за 7% глобальной торговли. Каждый десятый человек на планете работает в туризме. И если для богатых стран это стало большим шоком, то для развивающихся — чрезвычайной ситуацией, особенно для мелких островов и африканских государств. Иногда у них туризм отвечает за более 20% ВВП.
По прогнозам, общее падение дохода от экспорта туристических услуг может достигать до $1,2 трлн в этом году, что может сократить глобальный ВВП на 2,8%. Помимо сугубо туризма пострадать могут работники смежных сфер, например, общественного питания. В наибольшей опасности мелкий бизнес.
При этом туризм содействует сохранению природного и культурного богатства планеты, отметил генсек ООН. Так что сокращение доходов от туризма привело к росту браконьерства и нарушения режима заповедных зон. А закрытие объектов всемирного наследия лишило местных жителей средств к существованию.
Поэтому в ООН призвали восстановить туризм, но так, чтобы это было безопасно и для принимающей стороны, и для самих работников, и для путешественников, а также чтобы это не вредило природе. При этом там понимают, что восстановление туризма будет во многом зависеть от развития пандемии и экономической ситуации, пишет Independent.
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