Independent: учёные Гонконга доказали первый случай повторного заражения коронавирусом

В мире впервые зарегистрирован случай повторного заражения коронавирусом у мужчины, переболевшим COVID-19 четыре месяца назад, сообщает The Independent. В связи с этим учёным Гонконгского университета призвали рассмотреть возможности вакцинации пациентов, которые восстановились после данного заболевания.

Учёные Гонконгского университета сообщили, что обнаружили первый зарегистрированный случай повторного заражения коронавирусом, что может иметь значительные последствия для разработки вакцин и надежды на естественный иммунитет против вируса, пишет The Independent.

Диагноз был вторично поставлен 33-летнему жителю Гонконга, переболевшему COVID-19 около четырёх месяцев назад.

Медики обнаружили, что данный случай не имеет отношения к ситуациям, когда в организме выздоровевших пациентов выявлялись слабые остатки вируса, которые при повторных тестах дают положительный результат. Так, генетическое сравнение показало, что речь идёт о разных штаммах коронавируса.

Как отмечает издание, первый раз пациент был госпитализирован 29 марта, после положительного теста на коронавирус. До этого три дня у него были симптомы заболевания — кашель, боль в горле, лихорадка и головная боль. 14 апреля его выписали из больницы после двух отрицательных тестов.

Тем не менее 15 августа, вернувшись из Испании через Великобританию, аэропорту Гонконга он сделал обязательный тест, который вновь показал положительный результат. Мужчина был вновь госпитализирован, на этот раз у него не было никаких симптомов заболевания.

«Этот случай показывает, что повторное заражение может произойти уже через несколько месяцев после восстановления после первого, — заявили гонконгские учёные. — Наши данные позволяют предположить, что Sars-CoV-2 может сохраняться в человеческой популяции, как и другие вызывающие простуду типы коронавируса, даже если пациенты приобрели естественный иммунитет».

В связи с тем, что иммунитет от коронавируса «может быть краткосрочным», специалисты отметили, что все, кто переболел COVID-19, должны носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование. Кроме того, они призвали рассмотреть вопрос о вакцинации тех, у кого уже когда-то был обнаружен вирус.

Как пишет The Independent, результаты исследования могут означать, что вакцины против коронавируса также будут иметь краткосрочный эффект, так как они «имитируют наличие вируса в организме, тем самым позволяя ему вырабатывать антитела».

Тем не менее, хотя эксперты признали, что факт повторного заражения вызывает опасения, они предостерегли от поспешных выводов, основанных лишь на одном случае, отмечает издание.

«Это может быть очень редким явлением, и, возможно, что случаи повторного заражения, если всё же происходят, не носят серьёзного характера, хотя пока не известно, был ли этот человек заразным во время второго случая», — заявил Джеффри Барретт из британского геномного исследовательского центра Wellcome Sanger Institute, указав на то, что заболевание у пациента протекает бессимптомно.