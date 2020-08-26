Sky News: Усэйн Болт ушёл на самоизоляцию после позитивного теста на COVID-19
Усэйн Болт, который, как считается, является самым быстрым человеком в мире, самоизолировался у себя дома на Ямайке после того, как у него подтвердился коронавирус. Это произошло спустя всего лишь несколько дней после того, как спринтер отпраздновал свой 34-ый день рождения, пишет Sky News.
Министр здравоохранения страны Кристофер Тафтон подтвердил, что Болт подхватил вирус. При этом болезнь Болта стала причиной возникновения вопросов насчёт состояния здоровья футболиста сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который также присутствовал на одной вечеринке с легкоатлетом. Вместе с тем, после сдачи анализов оказалось, что коронавируса у Стерлинга нет.
Болт, который является восьмикратным олимпийским чемпионом, в своих Instagram и Twitter сообщил о том, что удалился на самоизоляцию. «Как и все остальные, я, когда просто проснулся и проверил социальные сети, узнал, что у меня подтвердился COVID-19, — отметил Болт. — Я постараюсь проявить ответственность, поэтому я останусь дома ради своих друзей».
Спортсмен также добавил, что связался со своими друзьями и посоветовал им самоизолироваться «на всякий пожарный», а также сказал им, чтобы они «не сильно напрягались».
Ямайский легкоатлет, который ушёл на покой в 2017 году и считается лучшим спринтером всех времён и народов, отметил, что болезнь у него протекает бессимптомно. По его словам, он сдал тест на коронавирус на следующий день после вечеринки. Вместе с тем, на видео с празднования дня рождения видно, что гости танцуют друг с другом без масок, игнорируя правила соцдистанцирования. Тем не менее поклонники поспешили пожелать Болту скорейшего выздоровления.
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