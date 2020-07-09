Independent: лондонская полиция извинилась перед темнокожей спортсменкой — после того, как выволокла её из машины и заковала в наручники

Лондонская полиция принесла извинения британской темнокожей спортсменке Бианке Уильямс после того, как её вытащили из машины и заковали в наручники. При этом Уильямс обвинила полицию в расовой дискриминации, пишет The Independent. Тем не менее, как отмечает газета, по словам полиции, причиной задержания стали сообщения о том, что машина Уильямс «ехала не по той стороне дороги», а также что она «ушла от полицейских».

Начальник лондонской полиции Крессида Дик принесла извинения британскому спринтеру Бианке Уильямс после того, как спортсменку остановили и задержали представители правоохранительных органов. В частности, полицейские вытащили её из машины и заковали в наручники, пишет The Independent.

Крессида Дик уведомила комитет по внутренним делам Великобритании, что её ведомство извинилось перед Уильямс за причинённое ей и её партнёру беспокойство и неприятные ощущения. При осуществлении задержания в машине находился трёхмесячный сын пары.

Дик сказала, что она выступила с предложением пересмотреть практику использования наручников в полиции. Данный инцидент также вынудил полицию добровольно обратиться в Независимую службу по надзору за поведением полиции после того, как спортсменка обвинила правоохранительные органы в расовой дискриминации.

«Вчера два наших сотрудника от нашего имени пообщались с мисс Уильямс, и, как мне кажется, все те, кто наблюдают за этим, могут посопереживать человеку в автомобиле, у которого сзади сидит маленький ребёнок, скорее всего, не понимающий, что происходит. Впоследствии было установлено, что как этот человек, как и его партнёр не перевозили никакие незаконные товары», — сообщила комиссар.

«Мой старший офицер извинился перед мисс Уильямс за причинённое ей неудобство. Я сделала тоже самое. Так что если из этого можно извлечь какой урок, то мы его извлечём, — добавила она. — Я не считаю, что в полиции под моим управлением наручники — это обычная мера... Я попросила одного из моих старших офицеров пересмотреть практику применения наручников дабы сделать так, чтобы она не была мерой, к которой по умолчанию прибегают в определённых ситуациях, потому так быть не должно».

Ранее спортсменка сообщала, что, по её мнению, их остановили, по той причине, что их машина была выкрашена в чёрный цвет, а её партнёр — португальский бегун Рикардо дос Сантос — также темнокожий.

По словам полицейских, обыскавших Уильямс, они патрулировали район в связи с всплеском «насилия среди молодёжи с применением оружия». Кроме того, они остановили машину после того, как им стало известно, что она «едет не по той стороне дороги», а также «на большой скорости ушла от полицейских».

Вместе с тем спортсменка опровергла подобную версию событий, сообщив, что не исключает, что подаст на лондонскую полицию в суд. При этом в полиции заявили, что в ходе внутреннего расследования они не выявили никаких нарушений, подытоживает The independent.