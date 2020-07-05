Bild: станцию берлинского метро с «расистским» названием переименуют в честь русского композитора

03:00
«Бёрнли» и «Шеффилд» сыграли вничью в 33-м туре АПЛ
«Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
В Дагестане произошёл пожар на полигоне бытовых отходов
В Карабудахкентском районе Дагестана произошёл пожар на полигоне бытовых отходов на площади 400 кв. м. Угрозы населённым пунктам нет, сообщили в главке МЧС по республике.
03:00
Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»
Катарский футбольный клуб «Аль-Садд» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Хави Эрнандесом.
03:00
Главный тренер «Зенита» Семак стал дедушкой в 44 года
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что они вместе с мужем стали бабушкой и дедушкой.
03:00
В Кировской области рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП
Состояние мужчины, спасённого из-под завалов после обрушения на стройке торгового центра в городе Зуевка Кировской области, оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации.
03:00
Хэмилтон потеряет три места на старте Гран-при Австрии
Стюарды первого в сезоне этапа «Формулы-1» Гран-при Австрии удовлетворили протест команды Red Bull и оштрафовали пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона потерей трёх мест на старте гонки.
03:00
Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Кемерове
Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Кемерове, сообщили в региональном главке МВД России.
03:00
Ян прибыл на бойцовский остров и ждёт результата теста на COVID-19
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прибыл на бойцовский остров в ОАЭ и уже сдал тест на коронавирус.
03:00
RT передал письма Зое Романенко и Ивану Мартынушкину в рамках #ПочтыПобеды
Сотрудники телеканала RT передали письма жительнице блокадного Ленинграда Зое Павловне Романенко и освободителю концлагеря Освенцим Ивану Степановичу Мартынушкину в рамках проекта #ПочтаПобеды.
03:00
Red Bull заявила протест против Хэмилтона
Австрийская команда Red Bull заявила протест против шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, выступающего за Mercedes, относительно его действий в квалификации первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
03:00
Российский фигурист Гурейро назвал своими кумирами легкоатлетов Болта и Исинбаеву
Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду в дуэте с Тиффани Загорски, рассказал, что его кумирами вне фигурного катания являются легкоатлеты Усэйн Болт и Елена Исинбаева.
03:00
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
03:00
Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнии
Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Иван Заборовский был госпитализирован после того, как в него попала молния во время тренировки.
03:00
Подавший в отставку премьер Франции вступил в должность мэра Гавра
Подавший в отставку с поста премьер-министра Франции Эдуар Филипп вступил в должность мэра города Гавр. Его обязанности подтвердил муниципальный совет, сообщает ТАСС.
03:00
Футболист «Ахмата» сломал руку в матче с ЦСКА
Защитник грозненского «Ахмата» Анхель Вилькер получил серьёзное повреждение в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
03:00
Арбитр Федотов считает, что гол Ларссона в матче с «Тамбовом» нельзя было засчитывать
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
03:00
В Иркутской области десять человек пострадали в результате ДТП
В Иркутской области десять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате столкновения легковых автомобилей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
03:00
Уткин раскритиковал Роднину за слова об отце Нурмагомедова
Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг критике слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной, которая после смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявила, что этот случай «станет уроком для многих».
03:00
В Кирове начали проверку после падения ребёнка из окна пятого этажа
Следователи начали проверку после падения полуторагодовалого мальчика из окна пятого этажа в Кирове. Он госпитализирован с травмами, сообщили в главке СК России по Кировской области.
03:00
Гонщик Ferrari Леклер первым публично отказался становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии
Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер объявил, что не намерен вставать на колено в поддержку антирасистского движения перед стартом первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
03:00
В «Формуле-1» рассказали о новом формате церемонии награждения
«Формула-1» представила подробности о новом формате церемонии награждения пилотов по итогам гонки, он был изменён в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
03:00
Путин рассказал, кто предложил поправки о нерушимости границ России
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что поправки к Конституции о нерушимости границ страны и невозможности отторжения российских территорий были предложены членами рабочей группы и самими гражданами.
03:00
СМИ: Неймар уговорил ПСЖ отпустить его в «Барселону», если та сделает предложение
Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться в каталонскую «Барселону».
03:00
Гвардиола уверен, что CAS отменит решение об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу возможного исключения клуба из еврокубков.
03:00
Число случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 63 554
В Белоруссии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 63 554. Всего за время эпидемии скончались 423 заболевших, сообщил Минздрав республики.
03:00
Лэмпард считает, что борьба «Челси» и МЮ за топ-4 будет длиться до конца сезона
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о борьбе с «Манчестер Юнайтед» за попадание в топ-4 по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Явка на парламентские выборы в Хорватии составила 18%
Явка на парламентские выборы в Хорватии на 12:30 мск составила 18,09%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
03:00
Футболист ЦСКА Чалов — о голе в матче с «Ахматом»: соскучился по этому ощущению
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после победы над грозненским «Ахматом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Путин рассказал о недостатке советской Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия».
03:00
Гаджиев рассказал о секрете успеха Абдулманапа Нурмагомедова
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о секрете успеха умершего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
03:00
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал памяти подводников, погибших 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщили в городской администрации.
03:00
СМИ: В допинг-пробе Зайцевой нашли мужскую ДНК
В одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.
03:00
Боярский уверен, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и станет чемпионом РПЛ
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
03:00
МЧС назвало площадь обрушения на стройке ТЦ в Кировской области
Площадь обрушения на месте строительства торгового центра в городе Зуевка Кировской области составила 250 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
03:00
Россиянин Шварцман занял четвёртое место во второй гонке «Формулы-2» в Австрии
Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман занял третье место во второй гонке первого этапа «Формулы-2» — Гран-при Австрии.
03:00
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест.
03:00
«Оренбург» отправится на матч с «Рубином» в усечённом составе
Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Оренбург» отправятся на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» в усечённом составе.
03:00
СМИ: Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен работой Бартомеу
Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси не хочет уходить из команды, но он очень недоволен работой президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.
03:00
Число жертв коронавируса в Иране превысило 11,5 тысячи
Официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари сообщила, что число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране превысило 11,5 тыс.
03:00
Одного выжившего извлекли из-под завалов на стройке ТЦ под Кировом
Одного выжившего извлекли из-под завалов на стройке торгового центра в городе Зуевка Кировской области, трое рабочих погибли. Об этом сообщили в правительстве региона.
03:00
Двоюродный брат Нурмагомедова отказался от боя на UFC 251
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, отказался от проведения своего дебютного поединка в промоушене, который должен был пройти в рамках турнира UFC 251, после известия о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.
03:00
В Южной Каролине 12 человек пострадали при стрельбе в клубе
В городе Гринвилле, штат Южная Каролина, произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой пострадали 12 человек. Об этом сообщает WYFF со ссылкой на департамент местного шерифа.
03:00
Замгенсека НАТО обсудил в Эстонии «российскую угрозу»
Заместитель генсекретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер в ходе визита в Эстонию обсудил с представителем эстонского Минобороны Кристьяном Прикком «российскую угрозу».
03:00
В РПЛ подтвердили проведение матча «Рубин» — «Оренбург»
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подтвердила, что матч 26-го тура между казанским «Рубином» и «Оренбургом» состоится согласно расписанию.
03:00
«Оренбург» сообщил, что матч РПЛ с «Рубином» состоится
Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» сообщила, что матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» состоится.
03:00
Ростуризм рассказал о субсидиях для небольших отелей на закупку СИЗ
Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
03:00
Хэмилтон: я попытался донести до гонщиков, что отмалчиваться на тему расизма — значит быть соучастником
Шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон рассказал об обсуждении с другими гонщиками чемпионата проблемы расовой дискриминации.
03:00
СК возбудил дело после обрушения на стройке в Кировской области
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в связи с гибелью рабочих при обрушении в городе Зуевка Кировской области.
03:00
Буффон заявил, что будет играть минимум до 43 лет
Легендарный голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее.
03:00
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
Российский президент Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днём независимости США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.