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Bild: станцию берлинского метро с «расистским» названием переименуют в честь русского композитора

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Станция берлинского метрополитена, носящее название «улица Мавров» будет переименована из-за возможного «расистского» подтекста, сообщает Bild. Отныне станция будет называться «улица Глинки», по названию проходящей неподалёку от неё улицы, названной в честь русского композитора Михаила Глинки.
Bild: станцию берлинского метро с «расистским» названием переименуют в честь русского композитора
Reuters

После многолетних дебатов о возможном расистском подтексте в названии берлинской улицы Мавров, одноимённая станция берлинского метрополитена будет всё же переименована, пишет Bild.

Как сообщает издание, теперь станция будет носить название находящейся неподалёку от неё улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки. По словам представителей управления берлинского общественного транспорта (BVG), процесс переименования займёт несколько недель, однако завершится уже в этом году.
 
«Как открытое миру предприятие и один из крупнейших работодателей в Берлине, BVG отвергает любые формы расизма и иные проявления дискриминации. Из уважения и понимания к дебатам вокруг названия улицы Мавров, BVG приняло решение не использовать его в качестве названия станции метро», — приводит Bild отрывок из официального заявления BVG.
 
Издание отмечает, что название самой улицы Мавров, предположительно отсылающее к когда-то жившим в её окрестностях темнокожим, уже давно является предметом споров. На данный момент в администрации центрального городского района Берлина идёт обсуждение возможного переименования самой улицы. 
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Bild Германия Европа
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