WP: выдвижение в кандидаты на пост президента Трамп широко отметил в Белом доме, проигнорировав меры предосторожности

Американский лидер Дональд Трамп согласился стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии, сообщает The Washington Post. При этом выступление в Белом доме, ставшее кульминацией съезда партии, прошло в условиях игнорирования мер против распространения коронавируса. Большинство из сторонников Трампа не надели маски и не прошли тестирование на COVID-19.

В четверг действующий американский лидер Дональд Трамп отпраздновал выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на пост президента на предстоящих в ноябре выборах выступлением, ставшим кульминацией четырёхдневного съезда, проигнорировав меры против распространения коронавируса, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Трамп выступил на южной лужайке Белого дома перед более чем 1500 сторонников с официальной речью, согласившись стать кандидатом в президенты. Тем не менее большинство из собравшихся были без масок, несмотря на то, что сидели близко друг к другу.

Кроме того, большинство присутствовавших на мероприятии не делали тест на коронавирус. По словам одного из членов администрации президента, проверить на COVID-19 столько людей невозможно с точки зрения логистики. Двое из собравшихся сторонников признались, что их даже не спросили о наличии симптомов заболевания и не измерили температуру.

Как отмечает издание, завершение съезда было возможностью Трампа найти разумный аналог традиционно шумной конвенции по выдвижению кандидатуры на выборы, которая была отменена в этом году из-за пандемии. На газоне перед Белым домом была установлена большая сцена, окружённая десятками американских флагов.

При этом ведущие специалисты в области здравоохранения США предупредили, что подобная обстановка создаёт потенциальную опасность распространения коронавируса среди населения страны. Кроме того, это подаёт плохой пример американцам, которых эксперты призывают носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и избегать массовых скоплений людей.

«Когда вы видите подобные события, и то, как он ведёт себя, и как позволяет вести себя своим сторонникам, это подтверждает то, что они с самого начала не воспринимали вспышку коронавируса всерьёз», — осудил действия Трампа старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Амеш Адалья.

Как напоминает издание, с середины января 2020 года президент игнорировал предупреждения американских спецслужб о том, что вирус представляет опасность для американцев, а также приуменьшал значимость карантинных мер. При этом на данный момент COVID-19 унёс жизни около 180 тыс. граждан США, что является одним из самых высоких показателей смертности в мире.

В ходе своей речи в четверг Трамп вновь пытался защитить деятельность своей администрации по борьбе с пандемией. Так, глава Белого дома повторил свои обвинения в адрес Китая, где были выявлены первые случаи заболевания.

По словам президента, американская вакцина против коронавируса будет доступна для населения уже до конца года. Кроме того, он заявил, что стремится вновь открыть экономику США.

При этом Трамп строил свою речь на на критике своего оппонента, бывшего вице-президента США Джо Байдена. В частности, он осудил его план по борьбе с распространением коронавируса, который среди прочего подразумевает обязательное ношение масок.

«План Байдена — не решение проблемы вируса, а капитуляция перед вирусом», — приводит The Washington Post его слова.