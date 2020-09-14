DT: миллионы наиболее уязвимых британцев могут вновь оказаться на самоизоляции

На фоне роста числа ежедневных случаев заражения коронавирусом в Великобритании, правительство страны готовит индивидуальные рекомендации по защите от COVID-19 для британцев, находящихся в повышенной зоне риска, передаёт The Daily Telegraph. Среди прочего до 4,5 млн жителей Соединённого Королевства могут вновь отправить на самоизоляцию в случае обострения ситуации в стране.

Правительство Великобритании разрабатывает новые меры по сдерживанию распространения коронавируса на фоне роста числа ежедневных случаев заражения, уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам населения, сообщает The Daily Telegraph.

Ожидается, что в случае бесконтрольного распространения вируса, правительство попросит самоизолироваться до 4,5 млн британцев, находящихся в повышенной зоне риска, или направит им индивидуальные советы по защите от коронавируса.

Письма, содержащие индивидуальные советы для адресатов, будут направлены британцам, которых выберут с использованием новой «модели риска», основанной на таких факторах, как наличие серьёзных заболеваний, возраст, пол и вес.

В письмах правительство осветит «личный риск и риски, связанные с различными видами деятельности, чтобы помочь людям справиться с ними в индивидуальном порядке», рассказал источник издания.

На первых этапах инициатива коснётся лишь районов с серьёзными темпами распространения вируса. Тем не менее анонимный источник издания в британском правительстве уточнил, что в случае осложнения эпидемиологической обстановки по всей стране программа будет запущена «в полном объёме».

Как отмечает издание, детали инициативы стали известны на фоне роста опасений того, что коронавирусная инфекция вновь ускоренными темпами распространяется среди людей пожилого возраста, в частности в британских домах престарелых.

В послании правительства, которое было распространено в минувшую пятницу поздно вечером, руководителей домов престарелых призвали «принять необходимые меры для предотвращения и ограничения вспышек инфекции».



При этом бывший советник по науке при британском правительстве Марк Уолпорт предупредил, Великобритания находится «на грани потери контроля» над распространением вируса, призвав британцев продолжать, по возможности, работать из дома.

Так, в субботу второй день подряд в стране было зарегистрировано более трёх тыс. новых случаев — 3497. Тем не менее хорошей новостью The Daily Telegraph называет возобновление испытаний оксфордской вакцины против коронавируса после временной приостановки на прошлой неделе.

При этом отмечается, что премьер-министр Борис Джонсон отказался от плана рекомендовать людям оставаться дома лишь на основе их возраста, так как вирус стал активнее распространяться среди молодёжи. В частности, правительство рассматривало вариант самоизоляции для британцев старше определённого возраста, чтобы коронавирус мог распространяться в основном только среди «наименее уязвимого населения».

Вместо этого премьер дал зелёный свет схеме, которая учитывает целый ряд факторов, что требует значительно более целенаправленного подхода, чем программа, развёрнутая во время локального карантина в британском Лестере в июле, пишет The Daily Telegraph.