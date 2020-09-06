Guardian: «остались сами по себе» — пожилые американцы рискуют оказаться за бортом новой нормальности

Пока большинство американцев постепенно возвращаются к привычной жизни, одна из наиболее уязвимых частей населения, люди преклонного возраста, вынуждены продолжать жить в страхе перед вирусом, пишет The Guardian. При этом эксперты опасаются за то, как самоизоляция скажется на физическом и психическом здоровье пожилых людей.

На фоне постепенного снятия ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса, в США люди преклонного возраста могут остаться за бортом новой нормальности, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, пожилые американцы сталкиваются с препятствиями в доступе к медицинскому обслуживанию, которое зачастую оказывается им не по карману. Кроме того, специалисты подчёркивают, что нет никаких гарантий стопроцентной эффективности любой из созданных вакцин от COVID-19.

В связи с этим пока большая часть американцев пытается возвращаться к привычной жизни, наиболее уязвимые группы, в том числе люди преклонного возраста, вынуждены продолжать жить в страхе перед вирусом. Так, множество людей встали перед трудным выбором, покидать ли свои дома, учитывая риск заражения, или продолжать придерживаться строгой самоизоляции, рискуя своим психическим состоянием.

При этом организации, оказывающие помощь пожилым людям, продолжают неустанно работать и через шесть месяцев пандемии. Тем не менее их сотрудники и волонтёры избегают тесного взаимодействия с подопечными, опасаясь за их здоровье.

По словам исполнительного директора Westlake Food on Wheels Мари Паттен Блаттер, на протяжении всей пандемии водители организации проведывают пожилых жителей Кливленда, штат Огайо, с понедельника по пятницу доставляя им еду.

«Некоторые из них очень милые, открывают дверь и пытаются пригласить водителей», — отметила Блаттер, уточнив, что сотрудники и волонтёры «знают, что не могут войти». При этом она уточнила, что опасается за американцев преклонного возраста, чьё психологическое состояние может ухудшиться в ближайшие месяцы, из-за страха покидать свои дома.

«Я бы сошла с ума, сидя там целый день, если бы не вышла и не поговорила хотя бы с одной душой. Интернет — это хорошо, но мне всё равно нравится с кем-то разговаривать», — призналась 73-летняя жительница города Афины, штат Джорджия, Марион Коулман.

По словам женщины, она опасается, что у неё может случиться нервный срыв, если она будет всё время «смотреть на четыре стены». Несколько раз в неделю Коулман проходит шесть кварталов, чтобы повидаться со своими друзьями, при этом избегая массовых скоплений людей или поездок в общественном транспорте, как и большинство пожилых граждан США.

Американка призналась, что рискует здоровьем, выходя из дома, отчасти так как больше не чувствует той поддержки, которую получала в начале пандемии.

«В начале у меня было много других друзей, они приходили, приносили мне еду, — рассказала пенсионерка. — Это похоже на похороны. После похорон люди очень хорошо о вас заботятся какое-то время, но потом это проходит».

«Множество наших подопечных уже потеряли своих детей. Они буквально остались сами по себе», — отметила Блаттер, уточнив, что её организация пытается скрасить их одиночество.

Вице-президент нью-йоркской службы по работе с пожилыми людьми Henry Street Settlement Джанет Фишер заявила, что её беспокоит длительная изоляция, влияющая на физическое и психическое здоровье людей преклонного возраста, пишет The Guardian.