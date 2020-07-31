Le Monde: в разгар эпидемии пожилым французам отказывали в доступе к больничным местам

Новые данные показывают, что на пике эпидемии коронавируса во Франции пожилые пациенты сталкивались с ограничениями в доступе к больницам и реанимациям, сообщает Le Monde. Хотя сами врачи отчасти объясняют этот факт невозможностью для пожилых людей переносить интенсивное лечение, многие свидетельства говорят о сознательном отказе принимать престарелых пациентов в медучреждениях, отмечает издание.

«Неужели пожилым людям отказывали в доступе к больницам из-за нехватки места?» — таков, как пишет Le Monde, один из самых чувствительных вопросов для парламентской комиссии по расследованию кризиса, связанного с Covid−19 во Франции. Как отмечает газета, в ходе слушаний множество свидетельств говорило в пользу этой версии. Кроме того, «беспрецедентные данные», с которыми ознакомилось издание, подтверждают, что в некоторых регионах дело обстояло именно так: на пике эпидемической волны лица старше 75 лет имели ограниченный доступ к реанимационным службам.

Предварительные данные Генеральной дирекции по обеспечению ухода свидетельствуют о том, что за неделю с 30 марта по 5 апреля всего 14% пациентов, поступавших в реанимационные отделения по всей стране, были старше 75 лет, тогда как в начале марта их было почти 25%. Этот показатель мало меняется от региона к региону, за исключением Парижского региона, где доля пожилых людей в реанимациях в ту неделю упала до 6%. Средний возраст пациентов, попадавших в реанимацию в тот период, снизился с 66 до 63 лет.

«Для меня интерпретация достаточно очевидна: появилась некая форма регуляции. Хотя об этом и не говорилось, был сделан выбор», — считает депутат, докладчик комиссии по расследованию урегулирования кризиса в Национальной ассамблее Эрик Чиотти. «Наша система здравоохранения, вопреки тому, что говорилось, была перегружена», — продолжает он, напоминая, что «в обычное время четверть пациентов в реанимации — пожилые люди».

Однако не все сотрудники системы здравоохранения согласны с этой интерпретацией, замечает издание. Орельен Руссо, директор регионального агентства здравоохранения Парижского региона, напомнил, что в начале эпидемической волны все плановые хирургические операции были отложены, а значит изменился и профиль пациентов, попадающих в реанимацию. Он также заметил, что из-за Covid-19 в реанимацию стали порой попадать очень молодые пациенты. В четверг 23 июля он представил депутатам несколько иные цифры, согласно которым средний возраст пациентов в реанимации остался на уровне 61 года.

Допрошенные комиссией во вторник 28 июля врачи скорой помощи и реаниматологи не опровергли цифры Генеральной дирекции по обеспечению ухода, однако сделали несколько замечаний в отношении их значения. Президент французского общества неотложной медицины Аньес Рикар-Ибон сообщила, что не считает, что врачи изменили свои процедуры отбора пациентов, однако напомнила, что способность выдерживать интенсивность лечения является решающим фактором в принятии решения о госпитализации. «Хотят ли пожилые люди, чтобы им навязывали этот марафон, зная, что рухнут на первом, втором или третьем километре?» — заметила она в обращении к депутатам, посетовав, что обращение в больницу иногда является «лёгким путём», который не всегда в интересах пациента, который оказывается лежащим «на носилках в коридорах отделения неотложной помощи».

При этом врачи признали, что лечение болезни, способной приковать пациента к реанимационной койке на несколько недель, вызывает трудности. «Навязывать это пациенту в возрасте 75 или 80 лет совершенно неразумно», — заметил глава Французского реанимационного общества Эрик Мори, напомнив, что при обычной пневмонии продолжительность лечения в реанимации составляет от 4 до 5 дней. «Поначалу мы брали таких пациентов, но пережить такой «марафон» для них невозможно», — подчеркнул специалист, дав понять, что не оспаривает ни цифры Генеральной дирекции, ни их интерпретацию.

В условиях, когда французские реанимации были заполнены полностью, могли возникать отказы, признаёт заместитель генерального секретаря Французского общества анестезии и реанимации, также допрошенный комиссией. Заверив, что никаких «указаний» в отношении отказа пожилым пациентам не было, он также заметил, что некоторые из них сами отказывались от реанимации.

Как отмечает издание, подобные рассуждения вряд ли найдут отклик среди сотрудников домов престарелых, которым порой приходилось оставаться один на один с пациентами в тяжёлом состоянии. Они сетуют, что положение пожилых людей не было приоритетом с самого начала кризиса. «Их не сочли самой уязвимой и нуждающейся в наибольшей защите группой населения», — заявила директор Национальной федерации директоров учреждений для пожилых людей Аннабель Век. Она подтверждает сложности не только с выделением места в больнице, но и с доступом к линиям скорой помощи.

21 июля Одиль Рейно-Леви из Национальной ассоциации врачей-координаторов и медико-социального сектора рассказала, что в начале эпидемии врачи-координаторы, получившие согласие на перевод пожилых пациентов в больницы, так и не смогли получить доступ в отделения скорой помощи и вынуждены были вернуться в свои учреждения. «Некоторые из них стали свидетелями смерти пожилых людей, которых не смогли перевести», — добавила Натали Мобурге из Французской федерации ассоциаций врачей-координаторов в домах престарелых, заявив, что в некоторых районах врачи слышали о невозможности принимать пациентов старше 68 лет в перегруженных больницах.