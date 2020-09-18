Euronews: ВОЗ предупреждает о рекордных темпах новых заражений коронавирусом в ЕС

Директор Европейского бюро ВОЗ объявил, что число заражений коронавирусной инфекцией в ЕС уже превысило показатели, которые наблюдались весной на пике эпидемии. При этом свыше половины европейских стран сообщили, что за последние пару недель цифры выросли более чем на 10%, поэтому им приходится ужесточать ограничительные меры. Эксперты предупреждают о «второй волне» заражений — в первую очередь, во Франции и в Испании, передаёт Euronews.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о тревожном росте случаев заражения коронавирусом в европейских странах. На пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюгге отметил, что больше всего заражений сейчас выявляется в возрастной группе от 25 лет до 41 года. Рекомендации ВОЗ остаются прежними: соблюдать социальную дистанцию и носить маску.



ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского бюро ВОЗ: Число еженедельных случаев сейчас превысило цифры, о которых сообщалось в марте, когда пандемия впервые достигла пика в Европе. Последний еженедельный подсчёт в регионе выявил 300 тысяч заболевших. Свыше половины европейских стран сообщили о более чем 10-процентном росте случаев заражения за последние две недели.



Европейские страны принимают меры: одни начали повторно вводить изоляцию некоторых регионов, другие ужесточают ограничительные меры. Так, в Великобритании до минувшего понедельника можно было собираться группами по 30 человек, а с понедельника — максимум вшестером. Нарушителям выписывают внушительный штрафы.



МЭТТ ХЭНКОК, министр здравоохранения Великобритании: Я могу лишь сказать всем пострадавшим, что мы не принимаем эти решения легкомысленно. Мы согласны с местными советами в том, что мы должны следить за данными и действовать в соответствии с ними. И вот данные говорят, что мы должны действовать сейчас, чтобы взять вирус под контроль.



Школы и вузы Португалии открылись в условиях суровых карантинных мер: соблюдение социальной дистанции и ношение масок здесь обязательно. В Испании больше всего случаев заражения приходится на столицу Мадрид. Предполагается, что в стране началась «вторая волна». Ранее она была отмечена во Франции.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2020 года.