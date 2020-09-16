Euronews: Европа пытается побороть COVID-19 новыми ограничениями и штрафами

Правительства разных стран ЕС продолжают ужесточать меры в попытках остановить новые вспышки коронавирусной инфекции. Во Франции запрещают ярмарки, блошиные рынки и вечеринки, а в Германии повышают штрафы за нарушение правил самоизоляции. Тем временем ВОЗ предупреждает, что с началом учебного года основными переносчиками вируса становятся дети и молодёжь, передаёт Euronews.

Во Франции центральная власть решила отдать бразды правления в том, что касается введения или снятия ограничительных мер, своим представителям на местах — префектам. Отныне именно эти высокопоставленные госчиновники обладают полномочиями регулировать стиль и образ жизни в подведомственных им административных образованиях.



Префект Буш-дю-Рон распространил обязательное ношение маски, в том числе и поздним вечером, ещё на 27 населённых пунктов. Ещё жёстче поступила префект Жиронды.



ФАБЬЕНН БЮШЬО, префект Жиронды: Отныне запрещены любые собрания, включая блошиные рынки, ярмарки, соседские вечеринки. Запрещены любые манифестации, если их участники не носят маски и не соблюдают требуемой дистанции.



За истекшие сутки в стране зарегистрированы свыше шести тысяч новых инфицированных, от COVID-19 умерли 34 пациента. Растёт число тех, кому требуется реанимационная терапия. Врачи говорят, что в случае несоблюдения населением мер кризис, когда тяжёлых больных вывозили санитарной авиацией в Германию, повторится.



В Германии же, где население на 20 миллионов больше, чем во Франции, а количество смертей от COVID-19 в три раза меньше, нынешними правилами санкционируются случаи несознательного поведения — когда при наличии симптомов заболевания человек продолжает вести прежний образ жизни.



МАРКУС ЗЕДЕР, председатель правительства Баварии: Подобная беспечность будет наказываться. Те, кто занимается санитарной безопасностью, налагают на таких людей очень крупные денежные штрафы, чтобы и другим было неповадно.



В Италии с этой недели возобновлены занятия в школах и детских садах. ВОЗ между тем предупреждает, что сейчас именно юные европейские граждане становятся основными переносчиками вируса. Дети и подростки обязаны оставаться в масках на протяжении всего учебного дня. Снять их разрешено лишь во время второго завтрака или обеда.



Дата выхода в эфир 15 сентября 2020 года.