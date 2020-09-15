FAZ: хаос в итальянских школах — не хватает парт, классов и учителей

Ни в одной другой стране Европы школы не были закрыты так долго, как в Италии, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. С понедельника очные занятия должны были возобновиться, однако сделать это получилось не везде, а многим приходится начинать учебный год в «хаотических» условиях, при нехватке парт, классных комнат и учителей.

Школы в Италии были закрыты дольше, чем где бы то ни было в Европе, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. С 14 сентября они открываются снова для 8 млн детей и подростков в Риме.

Возобновление очных занятий на прошлой неделе неоднократно обещали премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр школьного образования Лучия Адзолина, утверждавшие, что это один из основных приоритетов для всего правительства.

Однако сдержать своего обещания в полной мере они не смогут, подчёркивает издание. В одном столичном регионе Лацио в этот понедельник останутся закрытыми 30% школ. В других районах ситуация обстоит не лучше. В Кампании на юге страны профсоюз учителей потребовал перенести первый учебный день для всего региона на 24 сентября. Обоснование: не хватает индивидуальных парт для школьников, рекомендованные добровольные тесты на коронавирус среди учителей ещё не завершены, а 20 сентября в школах будут проходить региональные выборы и национальный референдум по поводу уменьшения парламента.

Как отмечается в статье, ни в одной другой стране Европы школы не оставались закрытыми так долго, как в Италии. Правительство распорядилось закрыть все учебные заведения в стране ещё в конце февраля, чтобы сдержать пандемию коронавируса. За четырьмя месяцами, на протяжении которых школы были закрыты, последовали два с половиной месяца летних каникул. Кроме того, в марте и апреле дети и подростки в Италии на несколько недель попали под «полный домашний арест», напоминает немецкая газета. Итальянцам было разрешено выгуливать собак, но правительство будто бы забыло, что детям тоже необходимы свежий воздух и движение, подчёркивает автор статьи.

Для работающих родителей период закрытия школ стал настоящим вызовом. Поскольку вирус особенно опасен для дедушек и бабушек, отправить детей к ним возможности не было, поэтому многим пришлось полагаться исключительно на интернет, видеоигры и телевизор. Учителя убеждены, что пропасть между отличниками и школьниками с низкой успеваемостью за время долгого перерыва в занятиях только увеличилась. Вдали от привычного образовательного процесса родителям не хватало времени и навыков, чтобы самим учить чему-то детей или следить за тем, как проходит их обучение в удалённом формате.

Опрос показал, что примерно у 60% детей в Риме ни разу не было занятий онлайн. В других городах и, особенно, в сельских областях, таких учеников должно быть ещё больше, отмечает немецкий журналист. Ещё на момент начала пандемии 12% молодых людей в Италии завершали своё школьное образование без получения аттестата — это в 4 раза больше, чем в среднем в ЕС. После полугодового перерыва в занятиях доля тех, кто прервал обучение, не завершив его, должна только возрасти.

Миллиарды из брюссельского фонда на восстановление Италия, пострадавшая от коронавируса в числе первых, по заявлению правительства, намерена вложить в стабильность и устойчивое развитие. Сюда относится, в первую очередь, образование. Однако даже подготовка к возобновлению очных занятий в новом учебном году протекала хаотически, подчёркивает издание.

Правящая коалиция неделями распылялась на споры о перегородках из плексигласа между школьниками (их в итоге не будет), об обязательном ношении масок (оно распространяется только на коридоры и двор, но не на классные комнаты), об измерении температуры (вероятно, этим должны заниматься родители дома), о допустимой предельной загрузке школьных автобусов и общественного транспорта (она была увеличена с 50 до 80%). В связи с тем, что школьники должны находиться друг от друга на расстоянии не менее метра, нужно уменьшать состав классов. Кроме того, необходимы дополнительные помещения. Однако в выходные перед открытием школ не хватало примерно 20 тыс. классных комнат и 60 тыс. учителей.

Заказ и поставка новых школьных парт на одного человека стали катастрофой, пишет Frankfurter Allgemeine. После продолжительных споров о конструкции и виде парт в июле было подсчитано, что Италии необходимо от 2,4 до 3 млн таких школьных столов. В начале августа разные итальянские производители получили заказы минимум по 200 тыс. парт на фирму. Срок поставки был назначен на 31 августа — «утопическая дата для отрасли промышленности, которая обычно производит в общей сложности 200 тыс. таких столов в год и снижает производство в отпускном августе». Предполагается, что к сегодняшнему дню итальянские школы должны были получить около 100 тыс. парт. Это означает, что многим школам придётся импровизировать — возможно, с использованием пилы, считает автор статьи.

Споры между руководством школ и специальным комиссаром Доменико Аркури присутствуют также из-за обещанных поставок масок и дезинфицирующих средств в школы. Начиная с понедельника, по всей стране каждый день должны распределяться 11 млн масок и 17 тыс. литров дезинфицирующих средств. Однако дело не заладилось уже с поставками для школьного персонала — для подготовки условий к началу учебного года.

В то время как премьер-министр Конте демонстрировал спокойствие и уверенность по поводу надёжного и упорядоченного начала учебного года, а министр школьного образования жаловалась на «пораженческую атмосферу» при обсуждениях и подозревала учителей в «саботаже», итальянская газета Corriere della Sera в воскресенье опубликовала письмо директрисы одной из римских школ, адресованное родителям учеников. В этом письме она призвала школьников готовиться к «хаотическим» условиям: нехватке новых парт и необходимости установить некоторые из старых парт во дворе школы в надежде на хорошую погоду, чтобы усечённые классы могли проводить занятия с соблюдением социальной дистанции. Однако в связи с нехваткой 38 учителей уроки также придётся сократить до четырёх на класс — причём речь идёт о школе, в которую ходит и сын премьер-министра Конте, заключает Frankfurter Allgemeine.