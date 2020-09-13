ABC News: США пытаются остановить распространение коронавируса в учебных заведениях

Число погибших от COVID-19 в США приближается к прежде немыслимой цифре в 200 тысяч человек, сообщает ABC News. Всего с начала учебного года вирус унёс жизни шести учителей, готовившихся к возвращению своих учеников за парты. Кроме того, попытки остановить распространение коронавируса начались в кампусах университетов.

А сейчас мы поговорим об эпидемии коронавируса в США и о новых данных, которые мы узнали прямо перед выходом в эфир от Центра по контролю и профилактике заболеваний. Там прогнозируют, что смертность в США в ближайшие три недели к первой неделе октября может вырасти до 217 тысяч. Сегодня эта цифра составляет более 191 тысячи погибших. В их числе и учителя. Этот педагог-дефектолог из Миссури готовилась к возвращению своих учеников, но умерла. Мы узнали, что как минимум шестеро учителей умерли с начала учебного года. Репортаж корреспондента ABC News Виктора Окендо.

Школы пытаются обезопасить учебные классы, но учителя сами страдают от вируса. 34-летняя Эшли де Маринис в пригороде Сент-Луиса готовилась к возвращению своих учеников за парты, но заболела. Её сестра Дженнифер, медсестра реанимации из Нью-Йорка, была рядом.

ДЖЕННИФЕР ХАЙССЕНБАТТЕЛ, сестра Эшли де Маринис: Это очень тяжело — знать, что может случиться, что будет, а потом это происходит с твоей собственной семьёй.

В Мисиссипи ученики потрясены потерей любимого учителя истории Томаса Слейда.

ЧЕЙЗ ХОЛЛ, учащийся старших классов школы Вэнклив: Это очень большой удар. Этого человека я уважал, я ждал, когда он вернётся в класс. И вот он умер.

По крайней мере шестеро учителей умерли от вируса за последние недели. В целом страна приближается к цифре, о которой раньше и подумать было нельзя — 200 тысяч человек. В Центре по контролю и профилактике заболеваний сейчас прогнозируют, что к 3 октября количество погибших вырастет до 217 тысяч.