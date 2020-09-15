Euronews: «самое серьёзное испытание в жизни» — Берлускони поблагодарил врачей, лечивших его от коронавируса

03:00 Вертолёт международной коалиции совершил аварийную посадку в Сирии Вертолёт международной коалиции во главе с США совершил аварийную посадку в Сирии, сообщил официальный представитель операции «Непоколебимая решимость» полковник Уэйн Маротто.

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03:00 Судейский комитет РФС проведёт встречу с клубами РПЛ Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) проведёт встречу с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Образцы вакцины от COVID-19 для животных произведут в октябре Российские учёные в октябре подготовят экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

03:00 Адвокат Широкова не получал уведомления о возбуждении уголовного дела Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении своего клиента.

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03:00 Нурмагомедов рассказал, как относится к сравнениям с Али Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о сравнениях его с легендарным боксёром Мохаммедом Али.

03:00 Кузнецова навестила в больнице мальчика, которого истязали в семье Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила в больнице полуторагодовалого мальчика, которого истязали в семье в Омской области.

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03:00 Мосгорсуд оставил Сафронова под арестом до 7 декабря Мосгорсуд признал законным продление до 7 декабря ареста экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

03:00 СМИ: Бэйл решил уйти из «Реала» Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл принял решение покинуть испанский клуб.

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03:00 В Иркутской области в поисках пропавшего ребёнка задействованы более 300 человек В Иркутской области в поисках пропавшего семилетнего мальчика задействованы более 300 человек, спецтехника, вертолёт Ми-8 МЧС России и водолазы.

03:00 Патрушев исключил «ракетно-ядерные» договорённости без учёта ПРО США Выйти на жизнеспособные договорённости по «ракетно-ядерным делам» между США и Россией без учёта американской глобальной ПРО невозможно, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

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03:00 В Лондоне неизвестный выстрелил в мужчину из арбалета В Лондоне неизвестный выстрелил в мужчину из арбалета, в настоящее время пострадавший находится в критическом состоянии.

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03:00 SANA сообщило о крушении вертолёта США в Сирии Сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило о крушении американского вертолёта в провинции Аль-Хасака на северо-востоке страны.

03:00 В Ленобласти прошли учения разведчиков ЗВО На полигоне Кирилловский в Ленинградской области прошли учения подразделения войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа.

03:00 Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката Минюст России внёс представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Кроме того, внесено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского.

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03:00 В Алтайском крае три человека погибли в ДТП В Алтайском крае в крупной аварии погибли три человека, в Павловском районе столкнулись два легковых автомобиля.

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03:00 Боррель назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины» Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте назвал белорусского президента Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

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03:00 Арбитра Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на требование «Динамо» Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал обращение московского клуба «Динамо» в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу решений арбитра Сергея Лапочкина в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

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