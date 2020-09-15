Euronews Оригинал

Euronews: «самое серьёзное испытание в жизни» — Берлускони поблагодарил врачей, лечивших его от коронавируса

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Он поблагодарил врачей и призвал итальянцев всерьёз относиться к этой угрозе, назвав болезнь «самым серьёзным испытанием в своей жизни». До получения второго отрицательного теста Берлускони будет находиться в изоляции на вилле под Миланом, передаёт Euronews.

Экс премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из миланской больницы. Политика госпитализировали 3 сентября. У него подтвердился коронавирус, также ему диагностировали раннюю стадию воспаления лёгких. 

83-летний Берлускони назвал болезнь «самым серьёзным испытанием в своей жизни», поблагодарил врачей и призвал соотечественников «максимально серьёзно» относиться к угрозе коронавируса. 

До тех пор, пока не будет получен второй отрицательный тест, он будет оставаться в изоляции на вилле под Миланом. Врачи считают, что Берлускони заразился в кругу семьи: коронавирус был подтверждён сразу у нескольких его родственников, включая 30-летнюю спутницу медиамагната. 

Дата выхода в эфир 14 сентября 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
болезнь больница Европа здоровье Италия карантин коронавирус правительство Сильвио Берлускони эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров