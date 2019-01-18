N-TV: Берлускони возвращается в политику ради будущего Европы

Сильвио Берлускони возвращается в политику и надеется попасть в Европарламент на выборах в конце мая, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Бывший итальянский премьер заявил, что делает это из ощущения ответственности за будущее Европы. До прошлого года он не мог претендовать на политические должности в связи с судебным запретом из-за неуплаты налогов.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет снова вернуться в политику и выставляет свою кандидатуру на место в Европарламенте, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

«В зрелом возрасте, как у меня, из чувства осознания своей ответственности я решил пойти в Европу, где не хватает глубоких мыслей о будущем мира», — заявил 82-летний политик на собрании его партии «Вперёд, Италия» на острове Сардиния.

По мнению Берлускони, он сможет убедить избирателей в том, «что мы подвержены опасности отдалиться от западных ценностей». В итоге над Европой может «доминировать китайское царство, убеждения и ценности которого противоположны нашим», полагает бывший итальянский премьер.

Как напоминает немецкий телеканал, до прошлого года скандально известный и не раз занимавший пост главы правительства Берлускони не мог выставлять свою кандидатуру на политические должности, потому что был осуждён за уклонение от уплаты налогов. Весной прошлого года запрет был снят. В итальянских парламентских выборах в марте Берлускони участвовать ещё не мог.

Новый Европарламент должен избираться в конце мая, отмечается в статье. Консервативная партия Берлускони «Вперёд, Италия!» потерпела горькое поражение на последних парламентских выборах в стране и на данный момент, по опросам, застряла на уровне около 10% голосов. Внимание от Берлускони перетянул на себя, в первую очередь, министр внутренних дел Маттео Сальвини из правой партии «Лига», сообщает N-TV.