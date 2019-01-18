N-TV: Берлускони возвращается в политику ради будущего Европы

Сильвио Берлускони возвращается в политику и надеется попасть в Европарламент на выборах в конце мая, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Бывший итальянский премьер заявил, что делает это из ощущения ответственности за будущее Европы. До прошлого года он не мог претендовать на политические должности в связи с судебным запретом из-за неуплаты налогов.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет снова вернуться в политику и выставляет свою кандидатуру на место в Европарламенте, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.
«В зрелом возрасте, как у меня, из чувства осознания своей ответственности я решил пойти в Европу, где не хватает глубоких мыслей о будущем мира», — заявил 82-летний политик на собрании его партии «Вперёд, Италия» на острове Сардиния.
По мнению Берлускони, он сможет убедить избирателей в том, «что мы подвержены опасности отдалиться от западных ценностей». В итоге над Европой может «доминировать китайское царство, убеждения и ценности которого противоположны нашим», полагает бывший итальянский премьер.
Как напоминает немецкий телеканал, до прошлого года скандально известный и не раз занимавший пост главы правительства Берлускони не мог выставлять свою кандидатуру на политические должности, потому что был осуждён за уклонение от уплаты налогов. Весной прошлого года запрет был снят. В итальянских парламентских выборах в марте Берлускони участвовать ещё не мог.
Новый Европарламент должен избираться в конце мая, отмечается в статье. Консервативная партия Берлускони «Вперёд, Италия!» потерпела горькое поражение на последних парламентских выборах в стране и на данный момент, по опросам, застряла на уровне около 10% голосов. Внимание от Берлускони перетянул на себя, в первую очередь, министр внутренних дел Маттео Сальвини из правой партии «Лига», сообщает N-TV.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреливали населённые пункты в провинциях Хама и Алеппо.
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд получили специальное приглашение на Матч всех звёзд 2019 года.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с радио Sputnik объяснил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Криминалист кандидат химических наук Юрий Воронков в беседе с радио Sputnik прокомментировал возобновление расследования причин гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин в беседе с НСН объяснил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что не намерены требовать от российских легкоатлетов Ивана Ухова и Светланы Школиной вернуть медали Олимпийских игр 2012 года раньше, чем истечёт срок обжалования наложенной на них дисквалификации.
В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявили, что дисквалификация 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил не повлияет на процесс восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В Курганской области вынесли приговор по делу о хищении средств подопечных Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала своё поражение от соотечественницы Веры Звонарёвой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.