Euronews: «рано праздновать» — ВОЗ предупреждает об угрозе зимней волны коронавируса

Зимой Европе угрожает новая волна заражений коронавирусной инфекцией, которая может совпасть со вспышкой сезонного гриппа или кори, предупредил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он призвал всех не праздновать отмену карантина, а укреплять систему здравоохранения, чтобы встретить новые опасности во всеоружии. Однако европейцы уже активно протестуют против ограничений, требуя «свободы», передаёт Euronews.
Зимой Европе грозит вторая волна коронавируса. Она может совпасть с ещё одной — сезонного гриппа или кори. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью британскому изданию Telegraph.
По его словам, в момент, когда многие страны начинают ослаблять введённые в связи с пандемией ограничения, стоит «не праздновать», а заниматься укреплением национальных систем здравоохранения. Клюге отметил, что и сегодня «эпицентр пандемии» лишь сместился — в сторону России, Украины и Белоруссии.
В правительстве Великобритании всё же поддерживают идею смягчения карантина. И объясняют такую позицию тем, что вирус распространяется всё медленнее.
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