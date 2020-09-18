France 24: жители Тель-Авива протестуют против возвращения самоизоляции
Об этом шаге (повторном введении общенационального карантина в Израиле. — ИноТВ) было объявлено в прошлое воскресенье — и израильтяне были ошарашены: чтобы положить эпидемии конец, всей стране придётся вновь закрыться на карантин.
Против такого подхода выступили сотни жителей Тель-Авива, собравшись на акцию протеста. Среди участников акции были в том числе учёные и врачи.
АМИР ШАХАР, сотрудник медицинского центра в городе Нетания: Карантин неэффективен. Он станет катастрофой. Он приносит больше вреда, чем пользы.
На три недели закрываются школы, рестораны, спортзалы и все торговые заведения, не имеющие первоочередную важность. Кроме того, израильтянам будет запрещено отдаляться от своих жилищ более чем на 500 метров, а также проводить собрания численностью более 10 человек в помещениях, и 20 — на открытом воздухе.
Такой комплекс мер был принят на фоне тревожно быстрого возвращения вируса — в настоящий момент скорость распространения инфекции в Израиле бьёт мировые рекорды. Сотни пациентов находятся в реанимационных отделениях, и многие из них — в тяжёлом состоянии.
По мнению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, стране нужно избежать перегрузки системы здравоохранения.
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: В течение двух последних дней наблюдается тревожный рост смертности, а также продолжает расти число пациентов в критическом состоянии. Ситуация — и так считают многие специалисты — такова, что у нас не остаётся иного выбора, кроме ужесточения карантинных мер.
В свою очередь, израильская оппозиция считает, что возвращение карантинных мер может обернуться катастрофическими последствиями для экономики, которую и так потрепала первая волна пандемии.
Карантинные меры снова вступят в силу накануне еврейского Нового года, который празднуют и в религиозном контексте, и в семейном кругу.
Дата выхода в эфир 18 сентября 2020 года.
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