Sky News: Израиль первым в мире возобновляет национальный карантин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеэфире заявил о повторном карантине по всей стране, который начнётся в пятницу и продлится три недели, пишет Sky News. Таким образом, Израиль станет первой из стран, где второй раз за год введут строгие ограничения на передвижение населения и работу школ, ресторанов, магазинов и мест досуга.

Израиль стал первым в мире государством, которое объявило о возобновлении всеобщего карантина по всей стране, сообщает Sky News. Строгие ограничения вводятся на три недели и начнут действовать с 2 часов дня в пятницу, когда отмечают главный еврейский праздник Рош а-Шана.

Как рассказывает британский сайт, на фоне стремительно растущего числа заражений и смертей от коронавируса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о втором карантине во время вечернего телеэфира. «Я знаю, что такие шаги имеют дорогую цену для всех нас, — добавил глава правительства. — Это не те праздники, к которым мы привыкли. Мы точно не сможем отметить их с нашими дальними родственниками». Защищаясь от критических замечаний по поводу его методов борьбы с пандемией, Нетаньяху выразил уверенность, что при соблюдении правил Израиль победит вирус, потому что в скором времени в стране появится вакцина.

В статье отмечается, что на три недели закроются все рестораны, магазины, места для отдыха и развлечения, а также школы. Супермаркеты, аптеки и другие жизненно важные поставщики продолжат работу, а ресторанам разрешат работать на вынос и организовывать доставку. Население сможет выходить из дома только в пределах 500 м.

Решение о возобновлении карантина привело к росту напряжения в коалиционном правительстве, которое и раньше не справлялось с обязанностями. Как пишет Sky News, на данный момент в Израиле один из самых высоких показателей заражения коронавирусом на душу населения.