Der Spiegel: на улицах Израиля тысячи людей протестуют против Нетаньяху

03:00
Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 17 665
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее возросло на 266 и достигло 17 665.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек. Об этом сообщили в Геологической службе США.
03:00
В Китае за сутки выявили 16 случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Китае выявили 16 новых случаев заболевания коронавирусом и ещё 27 бессимптомных носителей инфекции.
03:00
В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 35 лесных пожаров в России на площади более 7,9 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
03:00
В Мексике число случаев коронавируса превысило 560 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике за сутки увеличилось на 3948 и достигло 560 164. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.
03:00
Американские журналисты создали петицию за возвращение «Золотого мяча»
Журналисты американского издания Bleacher Report создали петицию, в которой призвали журнал France Football вручить в 2020 году «Золотой мяч», который даётся лучшему игроку мира по итогам сезона.
03:00
Гнабри рассказал о командном духе «Баварии» после победы в ЛЧ
Полузащитник немецкой «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу над французским ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
03:00
В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных
Владельцев домашних животных с 2021 года могут обязать маркировать их и ставить на учёт за свой счёт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.
03:00
Флик отметил вклад Нойера в победу «Баварии» в Лиге чемпионов
Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик отметил вклад голкипера и капитана команды Мануэля Нойера в победу над французским ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
03:00
Неймар по ошибке поздравил «Байер» с победой в Лиге чемпионов
Нападающий французского ПСЖ Неймар по ошибке поздравил немецкий «Байер» с победой в футбольной Лиге чемпионов.
03:00
Кудерметова обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
Не менее 20 человек погибли во время бунта в тюрьме на Мадагаскаре
По меньшей мере 20 человек погибли во время бунта в тюрьме на юго-востоке острова Мадагаскар. Об этом сообщила радиостанция RFI.
03:00
«Даллас» сравнял счёл в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дончич набрал 43 очка
«Даллас Маверикс» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Тренер ПСЖ: никого нельзя винить в поражении от «Баварии»
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель считает, что никого нельзя винить в поражении его команды от немецкой «Баварии» в финальном матче футбольной Лиги чемпионов.
03:00
В Канаде число случаев коронавируса достигло почти 125 тысяч
За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Канаде возросло на 267 и достигло 124 896.
03:00
Фанаты «Марселя» отпраздновали фейерверками поражение ПСЖ в финале ЛЧ
Болельщики французского «Марселя», который собрались на улицах города, остались довольны поражение другого клуба из Франции ПСЖ от немецкой «Баварии» в финале футбольной Лиги чемпионов.
03:00
Уткин высказался о матче ПСЖ — «Баварии» в финале Лиге чемпионов
Известный спортивный журналист Василий Уткин подвёл итог финального матча футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией».
03:00
Левандовски установил историческое достижение после победы в ЛЧ
Нападающий немецкой «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории, которому удалось оформить требл и стать при этом лучшим бомбардиром в каждом турнире.
03:00
Флик заявил, что Алькантара останется в «Баварии»
Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, был ли финал Лиги чемпионов с французским ПСЖ последним в составе мюнхенцев для полузащитника Тьяго Алькантары.
03:00
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от личностных качеств водителей.
03:00
«Бостон» стал первым участником второго раунда плей-офф НБА
«Бостон Селтикс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Полиция Парижа задержала шесть человек после финала Лиги чемпионов
Полиция Парижа задержала шесть человек на Елисейских полях, где собрались болельщики в день финала футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и мюнхенской «Баварией».
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии превысило 541 тысячу
В Колумбии за сутки выявили более 8 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 541 147.
03:00
Тренер ПСЖ оценил игру Неймара и Мбаппе в финале Лиги чемпионов
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель оценил игру нападающих команды Неймара и Килиана Мбаппе в финальном матче футбольной Лиги чемпионов с немецкой «Баварией».
03:00
Врачи рассказали о выжившем при падении в выгребную яму под Воронежем
Врачи борются за жизнь мужчины, выжившего в результате падения в выгребную яму в Воронежской области.
03:00
Защитник ПСЖ: никто другой не верил, что мы зайдём так далеко
Защитник ПСЖ Маркиньос поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов, в котором парижане потерпели поражение от «Баварии».
03:00
Мюллер прокомментировал победу «Баварии» над ПСЖ в финале ЛЧ
Полузащитник немецкой «Баварии» Томас Мюллер высказался после победы над французским ПСЖ в финале футбольной Лиги чемпионов.
03:00
Коман: мне жаль ПСЖ, ведь я родом из Парижа
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман, автор единственного и победного мяча в финальном матче Лиги чемпионов с ПСЖ, поделился впечатлениями от игры.
03:00
Коман признан лучшим футболистом матча ПСЖ — «Бавария»
Полузащитник немецкой «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком финального матча футбольной Лиги чемпионов с французским ПСЖ.
03:00
Нойер: никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от победы над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
03:00
Полиция Парижа применила слезоточивый газ при разгоне болельщиков после финала ЛЧ
Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях в Париже, где собрались болельщики в день финала футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и мюнхенской «Баварией».
03:00
Тьяго Силва извинился перед болельщиками ПСЖ за поражение в финале Лиги чемпионов
Капитан ПСЖ Тьяго Силва извинился перед болельщиками команды за поражение от «Баварии» в финале Лиги чемпионов.
03:00
Флик о победе над ПСЖ: мы сыграли очень здорово
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 3,6 млн
За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 23 421 и достигло 3 605 783.
03:00
Главный тренер «Баварии» оценил роль Комана в победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил роль Кингсли Комана в победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
03:00
Тухель рассказал, чего не хватило ПСЖ для победы над «Баварией»
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель рассказал, чего не хватило его команде для победы над немецкой «Баварией» в финале футбольной Лиги чемпионов.
03:00
Флик затруднился ответить на вопрос, как долго футболисты «Баварии» будут праздновать победу в Лиге чемпионов
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик затруднился ответить на вопрос, как долго его подопеченые будут отмечать победу в Лиге чемпионов.
03:00
Россиянка Калинская проиграла на старте турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Анна Калинская уступила Мари Боузковой из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
Президент Франции Макрон поздравил «Баварию» с победой в Лиге чемпионов
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил немецкую «Баварию» с победой в Лиге чемпионов.
03:00
Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России
Тёплая погода с температурой около или выше нормы ожидается в сентябре на европейской части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
03:00
Тренер ПСЖ заявил, что горд проявленным характером его команды в ЛЧ
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель поделился эмоциями после поражения от немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов.
03:00
Футболист «Баварии» Эрнандес надел кубок Лиги чемпионов на голову
Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес во время празднования победы над ПСЖ надел на голову кубок Лиги чемпионов.
03:00
Тухель: футболисты ПСЖ оставили на поле свои сердца
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение от немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов.
03:00
После победы в финале Лиги чемпионов защитник «Баварии» показал антирасистский жест
После победы над ПСЖ в финальном матче Лиги чемпионов защитник «Баварии» Давид Алаба продемонстрировал узнаваемый антирасистский жест.
03:00
Опубликовано видео лучших моментов матча ПСЖ — «Бавария»
Опубликовано видео лучших моментов финального матча футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией».
03:00
Эррера считает, что ПСЖ незаслуженно проиграл «Баварии» в финале ЛЧ
Полузащитник французского ПСЖ Андер Эррера выразил мнение, что его команда не заслуживала поражения от немецкой «Баварии» в финальном матче Лиги чемпионов.
03:00
Гнабри о победе в Лиге чемпионов: это лучшее, что могло с нами произойти
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри рассказал о победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
03:00
Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России
Чаще всего ипотеку берут жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области. Это следует из данных исследования РИА Новости.
03:00
Футболист ПСЖ Эррера: мы сделали всё для победы над «Баварией»
Полузащитник французского ПСЖ Андер Эррера прокомментировал поражение от немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов.
03:00
Киммих о победе в ЛЧ: главный день в моей карьере
Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов по футболу сезона-2019/20.