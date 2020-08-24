Der Spiegel: на улицах Израиля тысячи людей протестуют против Нетаньяху

Тысячи граждан Израиля вновь вышли на улицы с протестами против премьера страны Биньямина Нетаньяху, сообщает Der Spiegel. Как пишет издание, демонстрации проходят на фоне коррупционного расследования против Нетаньяху: кроме того, протестующие критикуют премьера за его политику в отношении пандемии коронавируса.

Тысячи израильтян по всей стране вновь вышли на улицы для демонстраций против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Der Spiegel. Согласно данным полиции, демонстранты в Иерусалиме не имели разрешения на манифестацию и были «переправлены» с главных улиц.

Как пишет издание, протесты, в том числе, проходят возле частной виллы Нетаньяху, расположенной к северу от Тель-Авива. Кроме того, тысячи людей вышли на перекрёстки и дорожные мосты.

Многочисленные манифестации уже несколько недель сопровождают коррупционное расследование в адрес израильского премьера, напоминает Der Spiegel. Его обвиняют в мошенничестве, госизмене и взяточничестве. Кроме того, Нетаньяху критикуют за его меры в отношении пандемии коронавируса, в частности, за поспешное смягчение ограничительных мер.