Euronews: власти ЕС обвиняют в ущемлении гражданских прав и свобод в борьбе с COVID-19

Из-за коронавируса в ЕС ущемляются права и свободы, предупреждает Европейский союз гражданских свобод. В подготовленном экспертами докладе говорится о «непропорциональных угрозе нарушениях» из-за стремления властей разных стран Европы любыми способами побороть коронавирус, включая примеры злоупотребления карантинными мерами. Однако в Европарламенте не все согласны с такими обвинениями, передаёт Euronews.

В Евросоюзе растёт число инфицированных коронавирусом — соответственно, власти пытаются ограничить его распространение запретительными мерами. Европейский союз гражданских свобод подготовил доклад, в котором указано на «непропорциональные угрозе нарушения» этих свобод и прав человека. Представитель этой неправительственной организации призывает разрешить демонстрации протеста.



СЕБАСТЬЯН ПАНТ, представитель Европейского союза гражданских свобод: Мы просим, чтобы люди могли собираться мирно. Есть много способов сделать это, не нанося вреда общественному здоровью: например, надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничивать количество протестующих. Неверно, как это делают многие, ставить на одну чашу весов гражданские свободы, а на другую — общественное здравоохранение, и пытаться установить баланс. Уличные демонстрации — это то, что позволяет нашим правительствам принимать меры, которые действуют в наших интересах.



Доклад содержит примеры злоупотребления карантинными мерами — в основном, в Восточной Европе: румынская студентка была оштрафована на €200 за критику в общественном месте мэра своего города; двум польским активистам предъявлены обвинения за распространение плакатов, подвергающих сомнению официальную статистику; критики венгерского правительства утверждают, что принятый им закон о фальшивых новостях фактически криминализирует свободу слова.



Но в Европарламенте это убедило не всех.



ГЕРМАН ТЕРЧ, евродепутат из Испании: Всегда эта мантра о том, что Польша и Венгрия — «злодеи» в нашем сообществе! Это неверно и в данном случае: в Варшаве и в Будапеште, похоже, всё относительно спокойно. Ситуация в Венгрии и Польше развивается не так плохо, как в других странах — например, в Испании или Франции, что позволило ввести не такие жёсткие ограничения, как там.



Евросоюз пытается выработать единый подход к борьбе с COVID-19. Но власти на местах действуют по-разному, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.



Доклад предупреждает, что в результате не только в отдельных странах, но и на всём континенте основные свободы находятся под угрозой. Его авторы выражают надежду, что когда пандемия закончится, «драконовские» антилиберальные меры будут полностью и быстро отменены.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2020 года.