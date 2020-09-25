«Возможно, наш последний шанс» — еврокомиссар предостерегает о двойной опасности коронавируса и гриппа

Еврокомиссар по здравоохранению и глава Европейского центра по контролю и профилактике заболеваемости предостерегают: число заражений в Европе стремительно растёт, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Коронавирус в сочетании с сезонным гриппом может привести к избыточной нагрузке на больницы многих стран, поэтому необходимо срочно принять меры: возможно, это последний шанс ЕС, чтобы избежать повторения того, с чем ему пришлось столкнуться в начале года.

Еврокомиссия бьёт тревогу в связи со стремительно растущим числом заражений коронавирусом, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес предостерегает: COVID-19 и грипп грозят привести к перегрузкам системы здравоохранения в ряде стран.

«В некоторых странах ЕС положение даже хуже, чем во время кульминации в марте», — заявила Стелла Кириакидес в четверг. Принятые некоторыми государствами меры для сдерживания вируса либо были неэффективными, либо не реализовались, либо не соблюдались должным образом. Сейчас заражаются, в первую очередь, молодые люди, поэтому уровень смертности остаётся низким, однако число обращений в отделения интенсивной терапии возрастает.

Кириакидес предостерегает от «смертельной двойной пандемии», связанной с сезонным гриппом, что может создать избыточную нагрузку на систему здравоохранения. «Все страны ЕС должны немедленно принять меры, причём при первых же признаках возможных новых вспышек», — подчёркивает еврокомиссар, говоря о наступлении «решающего момента». «Это может быть наш последний шанс избежать повторения прошлой весны», — предостерегает она.

Эти настойчивые предостережения сопровождались новыми оценками рисков, представленными Европейским центром по контролю и профилактике заболеваемости ECDC. В отчёте центра все страны ЕС были поделены на три группы. В зоне самого высокого риска сейчас находятся Болгария, Хорватия, Мальта, Испания, Чехия и Венгрия. В этих страна велика доля пожилых пациентов и тяжёлых больных, а также регистрируется рост смертности. В некоторых из этих стран система здравоохранения уже сейчас испытывает на себе значительную нагрузку, палаты интенсивной терапии заполнены, а персонал утомлён.

«Вызывающее беспокойство развитие», по данным ECDC, наблюдается в дюжине других стран: Эстонии, Дании, Франции, Ирландии, Люксембурге, Норвегии, Австрии, Португалии, Словакии, Словении, Нидерландах и Великобритании. Германия находится в третьей группе стран со «стабильными тенденциями», где число заражений растёт, однако до сих пор от вируса почти не страдают пожилые люди.

Глава ECDC Андреа Аммон рассказала о том, что во многих местах число заражений существенно выросло из-за частных празднований. Она предупредила, что и среди молодых людей бывают случаи тяжёлого течения заболевания. За последнее время отмечается 44% тяжёлых случаев в возрастной группе от 15 до 49 лет. Страны с внушающими беспокойство показателями сейчас должны принять меры, чтобы взять под контроль заражаемость среди молодёжи и людей, находящихся в зоне повышенного риска, таких как работники системы здравоохранения. По словам Аммон, до сих пор этим рекомендациям следовали «лишь до определённой степени». Она призвала разъяснять молодым людям, что они вовсе не являются неуязвимыми перед коронавирусом.

Еврокомиссар Кириакидес, в свою очередь, указала на слишком вялую позицию многих стран. «Когда мы сегодня слышим, что «у нас всё в порядке», этого недостаточно», — отметила она. Страны должны уже сейчас готовиться к худшему сценарию.

При этом она указала на возможность совместного обеспечения медицинским оснащением, однако делать это нужно своевременно. Даже вакцина против вируса не решит сразу всех проблем. Кроме того, страны должны быстро договориться о том, как они будут обходиться с въездом и выездом из зон повышенного риска заражения. «Мы должны предотвратить ситуацию, в которой правительства поверят, что у них нет другого выбора, кроме ввода повсеместного карантина», — предостерегла Кириакидес.

Как отмечает издание, драматический тон еврокомиссара вместе с главой ECDC Аммон, выступившей на пресс-конференции по проблемам здравоохранения, прозвучал на фоне упрёков в том, что Брюссель в начале года не сделал своевременных предостережений по поводу пандемии. В действительности, Кириакидес ещё в конце января указывала на опасность коронавируса, однако этому не придали большого значения, потому что выход Великобритании из ЕС затмил собой все остальные проблемы, заключает Frankfurter Allgemeine.