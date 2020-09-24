Euronews: европейцев призывают меньше пить и проявить стойкость для победы над COVID-19

Меньше выпивать, ограничить общение и носить маски — власти европейских стран призывают население вспомнить о духе стоицизма, чтобы победить коронавирус. Однако в реальности жёсткие ограничения зачастую оказывают обратный эффект, когда огромная масса молодёжи собирается на нелегальных вечеринках, не обращая никакого внимания на меры социального дистанцирования, отмечает Euronews.

Работать дистанционно, на свадьбе — не больше 15 участников, включая брачующихся, отмена присутствия зрителей на стадионах, и главное — закрытие питейных заведений в 10 вечера... С грядущего четверга в Англии кабинет министров Британии вводит новые рестрикции. За сутки в Соединённом Королевстве выявлены почти пять тысяч новых заразившихся.



БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Борьба с COVID-19 ни в коем случае не окончена, но я не сомневаюсь, что нас ожидает победа над инфекцией. Сейчас время быть дисциплинированными и жить общими интересами. Этот дух стоицизма должен нам помочь преодолеть все трудности.



В Дании также ограничили время работы баров, предполагая, что поздние посетители «под градусом» забывают о мерах социального дистанцирования. Датчане решили веселиться на домашних вечеринках.



МУЖЧИНА: Да посмотрите, что тут творится! Тут, наверное, человек 500 собрались, не меньше!



МУЖЧИНА: Мне 23 — и я иногда хочу развлечься и ни о чём таком не думать! Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!



В Баварии власти тоже призывают к дисциплине, подчёркивая необходимость порядка и жёстко перечисляя требования.



МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Во-первых, носить маски. Во-вторых, меньше пить. В-третьих, ограничить общение.



Италия ещё в понедельник ввела для французов, проживающих в семи регионах (в том числе в Париже и на Лазурном берегу), обязательное наличие отрицательного теста. В случае, если документа нет, анализ можно будет сдать на пунктах погранконтроля, в аэропортах, на вокзалах и на автомагистралях.



Дата выхода в эфир 23 сентября 2020 года.