Daily Mail: Джонсон задействует армию, чтобы усилить борьбу с COVID-19

Глава британского правительства анонсировал введение новых жёстких мер, которые должны остановить распространение эпидемии коронавируса. Среди прочего он разрешил полиции обращаться за помощью к Вооружённым силам, чтобы обеспечить соблюдение масочного режима и карантина, пишет Daily Mail.

Борис Джонсон объявил о введении новых мер по всей Англии, которые должны остановить распространение эпидемии COVID-19. По словам премьера, предлагаемые им ограничения могут продлиться шесть месяцев, пишет Daily Mail.

Во время выступления в палате общин глава британского правительства подчеркнул, что полиция в случае необходимости «сможет запрашивать поддержку армии», чтобы обеспечить соблюдение строгих новых правил. В результате у стражей правопорядка появится больше возможностей ловить нарушителей карантина.

Официальный представитель премьер-министра позже пояснил, что военнослужащие могут использоваться для выполнения функций полицейских и для охраны объектов. При этом чиновник добавил, что солдаты «не будут заниматься выписыванием штрафов».

Джонсон также анонсировал, что штраф за первое нарушение масочного режима или правила собираться не больше шести удвоится и составит £200. С четверга он намерен ввести комендантский час для всех ресторанов, баров и пабов. Они должны будут закрываться после 22:00, несмотря на то что, согласно статистике, только 5% случаев заражения происходит в питейных заведениях, обращает внимание издание.

Кроме того, премьер объявил о завершении поддерживаемой правительством инициативы, призванной вернуть работников в офисы. Он попросил «всех тех, кто имеет такую возможность, работать из дома».

Правительство активно поощряло рабочих, отказывающихся от удалёнки, и сегодняшний разворот на 180 градусов стал «унизительной уступкой» для премьер-министра. Ведь ещё совсем недавно он говорил своему кабинету, что «люди возвращаются в офис в огромных количествах по всей стране и поступают совершенно правильно», обращает внимание Daily Mail.

Частичное возвращение болельщиков на стадионы с 1 октября также «приостанавливается». Количество людей, которым разрешено присутствовать на свадьбах, с понедельника сокращается до 15, отмечает издание.

Джонсон признал, что допускает провал своих новых планов по сдерживанию распространения заболевания. Он заявил, что в таком случае он оставляет за собой право «использовать большую огневую мощь», но не стал вдаваться в детали.

Между тем некоторые эксперты уже предупреждают, что предлагаемых премьер-министром ограничений может оказаться недостаточно. Накануне главный научный советник правительства Патрик Валланс призвал страну сменить курс. В противном случае, по его мнению, в Великобритании ежедневное число заражений может достичь 50 тыс. к середине октября, что приведёт более чем к 200 летальным случаям в сутки к ноябрю, напоминает Daily Mail.