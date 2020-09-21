Times: ни один водоём Англии не прошёл проверку на химическое загрязнение

Британское правительство не справляется с задачей обеспечения соответствия по крайней мере трети водоёмов Англии минимальному показателю экологического стандарта, определяющему безопасную воду, пишет The Times. При этом ситуация с состоянием водоёмов в Англии является одной из худших в Европе.

Все реки и озёра, контроль за качеством воды в которых осуществлялся в Англии, не прошли проверку на отсутствие в них химического загрязнения, сообщает The Times со ссылкой на данные, обнародованные Агентством по охране окружающей среды.

При этом 84% водоёмов Англии также не отвечают поставленной правительством задаче обеспечения соответствия минимальному показателю экологического стандарта, определяющему безопасную воду.

Согласно результатам, лишь 14% рек и 16% всех проверенных объектов отвечают критериям «хорошего экологического состояния или потенциала». Это один из худших результатов в Европе, где средний показатель составляет 40%. При этом в Шотландии не загрязнены 66% водоёмов, в Уэльсе — 46% , а в Северной Ирландии — 31%.

Это означает, что за последние четыре года не было достигнуто никакого прогресса в достижении долгосрочной цели правительства по восстановлению по крайней мере 75% водных объектов, включая реки, озёра, каналы, прибрежные воды и грунтовые воды, до состояния, близкого к естественному.

Кроме того, произошло «некоторое ухудшение» качества грунтовых вод, хотя в Агентстве по охране окружающей среды заявили, что их состояние «в целом аналогично» результатам проверки, проведённой в 2015 году.

Как отмечает издание, основными причинами загрязнения являются сточные воды, сельское хозяйство и промышленные химикаты. Вместе с тем, по словам экоактивистов, британское правительство не смогло остановить сбрасывание неочищенных сточных вод в реки и запретить компаниям по водоснабжению и фермерам брать из них слишком много воды.

«Химикаты, сточные воды, навоз и пластик загрязняют наши реки, инвазивные виды растений душат их, а изменение климата и чрезмерное использование высушивают их», — заявил директор коалиции природоохранных групп Wildlife and Countryside Link Ричард Бенвелл.

При этом активисты и эксперты, назвав результаты «постыдными», обвинили агентство в сокращении частоты проведения проверок рек.

Кроме того, критику вызвало предложение исполнительного директора агентства Джеймса Бевана изменить методы проверок и отказаться от правила, согласно которому если качество воды не соответствует хотя бы одному из четырёх критериев оценки, водоём признаётся загрязнённым. Бевана обвинили в попытках таким образом облегчить правительству достижение поставленной цели после брексита.

Впрочем, министр окружающей среды Великобритании Ребекка Поу признаёт, что для решения проблемы загрязнения воды необходимы срочные действия. Так, в сентябре политик встретилась с представителями компаний по водоснабжению для обсуждения вопроса и создала «целевую группу по проблеме ливневых паводков» для рассмотрения путей её решения.

Более того, правительство предлагает внести в законопроект об окружающей среде новые юридически обязательные целевые показатели по уменьшению загрязнения воды, а также пересматривает лицензии с точки зрения допустимого количества воды, забираемой из рек, пишет The Times.